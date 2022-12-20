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https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-الخارجية-اليمني-يدعو-واشنطن-إلى-اتخاذ-إجراءات-عقابية-ضد-أنصار-الله-1071410593.html
وزير الخارجية اليمني يدعو واشنطن إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد "أنصار الله"
وزير الخارجية اليمني يدعو واشنطن إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد "أنصار الله"
دعا وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية وذلك على خلفية هجماتها على... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T15:46+0000
2022-12-20T15:46+0000
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وقال ابن مبارك خلال لقائه في الرياض، السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية، إنه "من الضروري اتخاذ خطوات جادة لردع هذه الجماعة الإرهابية [في إشارة إلى جماعة أنصار الله] عن استهدافها المستمر والممنهج للبنى التحتية والمنشآت المدنية والتجارية [يقصد موانئ تصدير النفط]".وحذر من "تداعيات استمرار هجمات الحوثيين على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني".وأشاد وزير خارجية اليمن بـ "الجهود الأمريكية في ضبط واعتراض شحنات الأسلحة التي يقوم النظام الإيراني بتهريبها لهذه الميلشيات [في إشارة إلى جماعة أنصار الله] سعياً منه لتهديد سلامة ممرات الملاحة والتجارة الدولية ونشر الفوضى في المنطقة والإقليم". على حد قوله.من جانبه، أكد السفير الأمريكي، "موقف بلاده الداعم للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن"، مجدداً "دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن".ويأتي طلب الحكومة اليمنية من واشنطن معاقبة جماعة أنصار الله، غداة انتقاد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، خلال مقابلة تلفزيونية، واشنطن بشأن موقفها من الصراع في اليمن، إذ قال إن "المصالح تحرك موقف أميركا فيما يخص الأزمة في اليمن".وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221204/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تتهم-واشنطن-بتهديد-الملاحة-في-البحر-الأحمر-1070830512.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

وزير الخارجية اليمني يدعو واشنطن إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد "أنصار الله"

15:46 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / MICHAEL SOHNوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / MICHAEL SOHN
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دعا وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية وذلك على خلفية هجماتها على موانئ تصدير النفط.
وقال ابن مبارك خلال لقائه في الرياض، السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية، إنه "من الضروري اتخاذ خطوات جادة لردع هذه الجماعة الإرهابية [في إشارة إلى جماعة أنصار الله] عن استهدافها المستمر والممنهج للبنى التحتية والمنشآت المدنية والتجارية [يقصد موانئ تصدير النفط]".
وحذر من "تداعيات استمرار هجمات الحوثيين على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني".
وأشاد وزير خارجية اليمن بـ "الجهود الأمريكية في ضبط واعتراض شحنات الأسلحة التي يقوم النظام الإيراني بتهريبها لهذه الميلشيات [في إشارة إلى جماعة أنصار الله] سعياً منه لتهديد سلامة ممرات الملاحة والتجارة الدولية ونشر الفوضى في المنطقة والإقليم". على حد قوله.
من جانبه، أكد السفير الأمريكي، "موقف بلاده الداعم للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن"، مجدداً "دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن".
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جماعة "أنصار الله" اليمنية تتهم واشنطن بتهديد الملاحة في البحر الأحمر
4 ديسمبر, 13:31 GMT
ويأتي طلب الحكومة اليمنية من واشنطن معاقبة جماعة أنصار الله، غداة انتقاد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، خلال مقابلة تلفزيونية، واشنطن بشأن موقفها من الصراع في اليمن، إذ قال إن "المصالح تحرك موقف أميركا فيما يخص الأزمة في اليمن".
وتسيطر جماعة أنصار الله منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
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