https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-الدفاع-البريطاني-روسيا-تعتزم-تزويد-إيران-بمعدات-عسكرية-مقابل-حصولها-على-طائرات-مسيرة-1071415233.html

وزير الدفاع البريطاني: روسيا تعتزم تزويد إيران بمعدات عسكرية مقابل حصولها على طائرات مسيرة

وزير الدفاع البريطاني: روسيا تعتزم تزويد إيران بمعدات عسكرية مقابل حصولها على طائرات مسيرة

زعم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم إرسال معدات عسكرية متطورة لإيران مقابل شحنات طائرات مسيرة للجيش الروسي. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T16:53+0000

2022-12-20T16:53+0000

2022-12-20T16:53+0000

روسيا

أخبار إيران

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/0b/1058429446_0:0:2761:1554_1920x0_80_0_0_81c37f5bda1114590748defd4188b8bb.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقال الوزير البريطاني أمام مجلس العموم: "إيران أصبحت أكبر داعم عسكري لروسيا".وأضاف بن والاس: "في مقابل الحصول على أكثر من 300 طائرة مسيرة من طراز كاميكازي، تعتزم روسيا الآن إمداد إيران بمعدات عسكرية متقدمة وهو ما يزعزع استقرار الشرق الأوسط والأمن الدولي"وفي الوقت ذاته، لم يقدم وزير الدفاع أي أدلة أو تفاصيل تتعلق بهذه المزاعم، مكتفيا بالقول: "يجب أن نفضح هذه الصفقة".وكثيرا ما اتهمت الدول الغربية إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة، والتي يزعم أنها تستخدم بعد ذلك في أعمال عدائية ضد أوكرانيا.وحتى الآن لم يتم تقديم أي دليل ملموس على هذه المزاعم التي تنفيها موسكو وطهران.

https://sputnikarabic.ae/20221123/عبد-اللهيان-لم-نتلق-أي-دليل-من-كييف-على-استخدام-روسيا-مسيرات-إيرانية-في-أوكرانيا-1070478217.html

أخبار إيران

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار إيران, بريطانيا