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وزير النقل المصري: نحن لم ولن نبيع موانئنا وما يحدث مجرد شراكة خاصة للتشغيل
وزير النقل المصري: نحن لم ولن نبيع موانئنا وما يحدث مجرد شراكة خاصة للتشغيل
أكد وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، أن مصر لم ولن تبيع موانئها ولا أرضها. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T10:36+0000
2022-12-20T10:36+0000
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ووفق تصريحات له نقلها موقع "مصراوي"، قال الوزير: "مصر لم تبع ولن تبيع ميناء، وما يحدث هي شراكة خاصة بإدارة وتشغيل المحطات المصرية من قبل تحالفات عالمية بشراكة مع شركات مصرية".ولفت وزير النقل المصري إلى أن هذه الرؤية نابعة من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والعرف السائد لدى الحكومة، على حد قوله.وقال: "نتعاقد مع مشغل سواء شركة مصرية من القطاع الخاص أو مشغل عالمي من الدول التي تهتم بالتعاون في هذا المجال ومنها شركة فيتيرا الهولندية مع شركة الفتح المصرية".إلى ذلك فقد شهد مقر وزارة النقل والمواصلات المصرية صباح اليوم فعاليات التوقيع الخاص برصيف 3/85، حيث يتم التوقيع بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ.طالع أيضا: وزير النقل المصري يكشف عن طفرة في موانئ بلاده
https://sputnikarabic.ae/20210319/مصر-كشف-حقيقة-بيع-الموانئ-والمطارات-المصرية-لجهات-أجنبية-1048403322.html
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أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار مصر الآن, العالم العربي

وزير النقل المصري: نحن لم ولن نبيع موانئنا وما يحدث مجرد شراكة خاصة للتشغيل

10:36 GMT 20.12.2022
© Photo / Spokesman of the Egyptian Presidencyكامل الوزير
كامل الوزير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Photo / Spokesman of the Egyptian Presidency
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أكد وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، أن مصر لم ولن تبيع موانئها ولا أرضها.
ووفق تصريحات له نقلها موقع "مصراوي"، قال الوزير: "مصر لم تبع ولن تبيع ميناء، وما يحدث هي شراكة خاصة بإدارة وتشغيل المحطات المصرية من قبل تحالفات عالمية بشراكة مع شركات مصرية".
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ولفت وزير النقل المصري إلى أن هذه الرؤية نابعة من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والعرف السائد لدى الحكومة، على حد قوله.
وقال: "نتعاقد مع مشغل سواء شركة مصرية من القطاع الخاص أو مشغل عالمي من الدول التي تهتم بالتعاون في هذا المجال ومنها شركة فيتيرا الهولندية مع شركة الفتح المصرية".

ومدللا على أن هذا التوجه راسخ لدى الدولة المصرية قال الوزير: "رغم أني لسه راجع من لندن، وأكبر ميناء في لندن، ميناء شمال لندن، تمتلكه شركة هاتشسون هونج كونج، ولا تديره فقط.. ولكن في مصر نتعامل بنظام التعاقد مع مشغل وليس مالك للمشروعات".

إلى ذلك فقد شهد مقر وزارة النقل والمواصلات المصرية صباح اليوم فعاليات التوقيع الخاص برصيف 3/85، حيث يتم التوقيع بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ.
طالع أيضا: وزير النقل المصري يكشف عن طفرة في موانئ بلاده
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