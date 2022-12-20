https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-في-حكومة-صنعاء-لـ-سبوتنيك-حالة-اللا-سلم-واللا-حرب-في-اليمن-لن-تستمر-طويلا-1071421303.html

وزير في حكومة صنعاء لـ "سبوتنيك": حالة "اللا سلم" و"اللا حرب" في اليمن لن تستمر طويلا

وزير في حكومة صنعاء لـ "سبوتنيك": حالة "اللا سلم" و"اللا حرب" في اليمن لن تستمر طويلا

قال الوزير المفوض في السلك الدبلوماسي اليمني لدى سوريا رضوان الحيمي، إن "تصريحات رشاد العليمي، رئيس ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي المعين من قبل العدو السعودي،... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T19:28+0000

2022-12-20T19:28+0000

2022-12-20T19:28+0000

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وأضاف، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الشعب اليمني يعي جيدا أن فزاعة التصنيف بالإرهاب الأمريكية لا تجدي نفعا معه، ولن يضر "أنصار الله" ولا أي مكون يمني يقف ضد تحالف العدوان الذي يرتكب مجازر يندى لها جبين الإنسانية، ويرتكب أبشع جرائم الحرب في حق الشعب اليمني.وأشار الوزير المفوض إلى أنه بات معروفا لدى العالم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذا التصنيف ضد خصومها وضد من يناهضون غطرستها وتجبرها وإرهابها.وأكد الحيمي أن حالة "اللا سلم" و"اللا حرب"، التي يعيشها اليمن في تلك المرحلة لن تستمر طويلا، وأن الجمهورية اليمنية ستتخذ الإجراءات المناسبة عندما يحين الوقت المناسب لذلك، مضيفا: "جيشنا الباسل لا يغمض طرفا، فهو يعد العدة للمعركة على جميع المستويات، بما يمنع مخطط تحالف العدوان لإيقاع اليمن في مستنقع العبث".وأوضح: "موقفنا ثابت ومبدئي تجاه السلام المشرف والعادل، الذي يحمي سيادة واستقلال اليمن ويحافظ على وحدته، وتنفيذ شروط حكومة الإنقاذ الوطنية الإنسانية وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ ومنع سرقة الثروة الوطنية المتمثلة بالنفط والغاز".ولفت إلى أنه يجب فصل الملف الإنساني عن الملفات السياسية والعسكرية، لأن إحراز التقدم في هذا الملف هو مؤشر للمصداقية في إنجاح أي وساطات أو اتصالات أو مباحثات، مضيفا: "من يتهمنا بعدم وقف الحرب هو القاتل والمجرم والمعتدي".واتهم رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، جماعة "أنصار الله"، بعدم الجدية في تحقيق السلام في اليمن ورفض تمديد الهدنة الأممية، كما انتقد الولايات المتحدة معتبرا أنها تتحرك وفقا لمصالها في اليمن.وقال العليمي، في مقابلة مع شبكة "العربية نت" السعودية، إن "الحوثيين ليسوا شريكا في السلام لأنهم صعدوا ضد المنشآت النفطية وهددوا الملاحة البحرية". وأضاف: "رفض الحوثيون تمديد الهدنة التي كانت هشة ولم يلتزموا ببنودها".وأردف: "الحكومة اليمنية الشرعية نفذت ما يخصها بالهدنة على عكس الحوثيين".وذكر رئيس مجلس القيادة اليمني أن "مئات القتلى والجرحى سقطوا جراء خروقات الحوثيين للهدنة"، مشيرا إلى أن "الحوثيين استفادوا بمليارات الريالات اليمنية من ميناء الحديدة".ووجه العليمي انتقادا للولايات المتحدة الأمريكية بشأن موقفها من الصراع في اليمن، بالقول إن "المصالح تحرك موقف واشنطن فيما يخص الأزمة في اليمن".وانتقد العليمي، موقف مجلس الأمن الدولي بقوله إن "الحوثيون سرقوا 45 مليار ريال يمني من البنك المركزي ولم يحرك مجلس الأمن الدولي ساكنا".وتابع: "المجتمع الدولي يضغط على الحكومة الشرعية بحجة أننا مؤسسة، ويكتفي بالإدانة للحوثيين ونحن نريد أفعالا".واتهم العليمي، جماعة "أنصار الله" بـ "الإفراج عن معتقلين من (القاعدة) وإرسالهم لمناطق الشرعية"، على حد قوله، كما اتهم الجماعة بأنها "هربت المشتقات النفطية الإيرانية إلى ميناء الحديدة عبر شركات تابعة لها".وطالب رئيس مجلس القيادة اليمني المجتمع الدولي بـ "تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية"، مؤكدا أنه "يستهدف قيادات الحوثيين".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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