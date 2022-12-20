https://sputnikarabic.ae/20221220/وكالة-قائد-فيلق-القدس-الإيراني-يوجه-تحذيرا-شديدا-للصهاينة-1071414971.html
وكالة: قائد فيلق القدس الإيراني يوجه "تحذيرا شديدا للصهاينة"
وكالة: قائد فيلق القدس الإيراني يوجه "تحذيرا شديدا للصهاينة"
قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن قائد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الجنرال إسماعيل قآني، "وجه تحذيرا شديدا للصهاينة" وهو الوصف الذي تطلقه إيران على... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T16:49+0000
2022-12-20T16:49+0000
2022-12-20T16:49+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104399/34/1043993480_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0ce60a05c1b98c91fd5ee5910e79b53a.jpg
وفي كلمة له، اليوم الثلاثاء، قال الجنرال قآني: "عند استشهاد الجنرال (قاسم) سليماني نصحناكم أن تبيعوا بيوتكم وتغادروا المنطقة بأسرع ما يمكن. اليوم أنشؤوا منظمات في الأراضي المحتلة للذهاب إلى بلدان أخرى. اذهبوا بسرعة قبل أن يطردوكم. لن يتأخر ذلك اليوم الذي سيقوم فيه الشعب الفلسطيني بطرد الإسرائيليين"، وفقا لوكالة تسنيم.وفي يونيو/حزيران، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، قال قآني، في كلمة ألقاها في مازندران، شمالي إيران، إن العمليات العسكرية ضد إسرائيل يتم توجيهها من طهران.وقال قائد فيلق القدس إن "ما لا يقل عن 15 عملية يتم تنفيذها يوميًا" ضد المواقع الإسرائيلية، وإن العامل الأمني في هذه البلاد "يتراجع".
https://sputnikarabic.ae/20220720/إيران-تحذر-أمريكا-من-إقرار-قانون-يستهدف-مراقبة-أنشطتها-بمساعدة-إسرائيل-1065347099.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104399/34/1043993480_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_a1d9c0b7e6a372e3a86a741955d8f20e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
وكالة: قائد فيلق القدس الإيراني يوجه "تحذيرا شديدا للصهاينة"
تابعنا عبر
قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن قائد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الجنرال إسماعيل قآني، "وجه تحذيرا شديدا للصهاينة" وهو الوصف الذي تطلقه إيران على إسرائيل.
وفي كلمة له، اليوم الثلاثاء، قال الجنرال قآني: "عند استشهاد الجنرال (قاسم) سليماني نصحناكم أن تبيعوا بيوتكم وتغادروا المنطقة بأسرع ما يمكن. اليوم أنشؤوا منظمات في الأراضي المحتلة للذهاب إلى بلدان أخرى. اذهبوا بسرعة قبل أن يطردوكم. لن يتأخر ذلك اليوم الذي سيقوم فيه الشعب الفلسطيني بطرد الإسرائيليين"، وفقا لوكالة تسنيم
.
وتابع قائد فيلق القدس الإيراني أن "القائد قال بحزم إن زمن اضرب واهرب قد ولّى والأعداء اليوم يتعرضون للضغوط بشدة".
وفي يونيو/حزيران، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، قال قآني، في كلمة ألقاها في مازندران، شمالي إيران، إن العمليات العسكرية ضد إسرائيل يتم توجيهها من طهران.
وقال قائد فيلق القدس إن "ما لا يقل عن 15 عملية يتم تنفيذها يوميًا" ضد المواقع الإسرائيلية، وإن العامل الأمني في هذه البلاد "يتراجع".