أجمل نساء عام 2022

© AP Photo / Steven Senne ملكة جمال ويسكونسن غريس ستانكي، إلى اليسار ، تتسلم وشاح ملكة جمال أمريكا 2023 من قبل ملكة جمال أمريكا 2022 إيما برويلز، في المنتصف، بعد أن تم اختيار ستانك للفوز بالمسابقة في كازينو موهيغان صن، في أونكاسفيل، كونيتيكت، 15 ديسمبر 2022.