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مقاتلات روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" ومروحية "مي 8"
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https://sputnikarabic.ae/20221221/أجمل-نساء-عام-2022-1071431677.html
أجمل نساء عام 2022
أجمل نساء عام 2022
دائمًا ما يثير هذا الترتيب السنوي لأكثر الأشخاص شهرة ونجاحًا وجمالًا في العالم اهتمامًا خاصًا، واهتمامًا من الرجال والنساء. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" ألبوم... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T08:36+0000
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фото, صور
фото, صور

أجمل نساء عام 2022

08:36 GMT 21.12.2022
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دائمًا ما يثير هذا الترتيب السنوي لأكثر الأشخاص شهرة ونجاحًا وجمالًا في العالم اهتمامًا خاصًا، واهتمامًا من الرجال والنساء. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" ألبوم صور لأجمل النساء في عام 2022.
© AFP 2022 / Jam Sta Rosaمن اليسار إلى اليمين: ملكة جمال كولومبيا أندريا أغيليرا، وملكة جمال كوريا الجنوبية مينا سو تشوي، وملكة جمال فلسطين نديم أيوب، وملكة جمال أستراليا شيريدان مورتلوك، في صورة جماعية بعد ليلة التتويج خلال النسخة الـ 22 من مسابقة ملكة جمال الأرض في مانيلا، الفلبين 29 نوفمبر 2022.
من اليسار إلى اليمين: ملكة جمال كولومبيا أندريا أغيليرا، وملكة جمال كوريا الجنوبية مينا سو تشوي، وملكة جمال فلسطين نديم أيوب، وملكة جمال أستراليا شيريدان مورتلوك، في صورة جماعية بعد ليلة التتويج خلال النسخة الـ 22 من مسابقة ملكة جمال الأرض في مانيلا - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2022 / Jam Sta Rosa
من اليسار إلى اليمين: ملكة جمال كولومبيا أندريا أغيليرا، وملكة جمال كوريا الجنوبية مينا سو تشوي، وملكة جمال فلسطين نديم أيوب، وملكة جمال أستراليا شيريدان مورتلوك، في صورة جماعية بعد ليلة التتويج خلال النسخة الـ 22 من مسابقة ملكة جمال الأرض في مانيلا، الفلبين 29 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Steven Senneملكة جمال ويسكونسن غريس ستانكي، إلى اليسار ، تتسلم وشاح ملكة جمال أمريكا 2023 من قبل ملكة جمال أمريكا 2022 إيما برويلز، في المنتصف، بعد أن تم اختيار ستانك للفوز بالمسابقة في كازينو موهيغان صن، في أونكاسفيل، كونيتيكت، 15 ديسمبر 2022.
ملكة جمال ويسكونسن غريس ستانكي، إلى اليسار ، تتسلم وشاح ملكة جمال أمريكا 2023 من قبل ملكة جمال أمريكا 2022 إيما برويلز، في المنتصف، بعد أن تم اختيار ستانك للفوز بالمسابقة في كازينو موهيغان صن، في أونكاسفيل، كونيتيكت، 15 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Steven Senne
ملكة جمال ويسكونسن غريس ستانكي، إلى اليسار ، تتسلم وشاح ملكة جمال أمريكا 2023 من قبل ملكة جمال أمريكا 2022 إيما برويلز، في المنتصف، بعد أن تم اختيار ستانك للفوز بالمسابقة في كازينو موهيغان صن، في أونكاسفيل، كونيتيكت، 15 ديسمبر 2022.
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورحاملة لقب "ملكة جمال روسيا لعام 2022"، آنا لينيكوفا، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج مسابقة ملكة جمال روسيا 2022.
حاملة لقب ملكة جمال روسيا لعام 2022، آنا لينيكوفا، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج مسابقة ملكة جمال روسيا 2022. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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حاملة لقب "ملكة جمال روسيا لعام 2022"، آنا لينيكوفا، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج مسابقة ملكة جمال روسيا 2022.
© AFP 2022 / Yuri Cortezتوجت ديانا سيلفا (إلى اليسار) من منطقة العاصمة بلقب ملكة جمال فنزويلا الجديدة من قبل ملكة جمال فنزويلا 2021 المنتهية ولايتها، أماندا دوداميل، في بوليدرو دي كاراكاس في كاراكاس، في 16 نوفمبر 2022.
توجت ديانا سيلفا (إلى اليسار) من منطقة العاصمة بلقب ملكة جمال فنزويلا الجديدة من قبل ملكة جمال فنزويلا 2021 المنتهية ولايتها، أماندا دوداميل، في بوليدرو دي كاراكاس في كاراكاس - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Yuri Cortez
توجت ديانا سيلفا (إلى اليسار) من منطقة العاصمة بلقب ملكة جمال فنزويلا الجديدة من قبل ملكة جمال فنزويلا 2021 المنتهية ولايتها، أماندا دوداميل، في بوليدرو دي كاراكاس في كاراكاس، في 16 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Narinder Nanuراشيل جوبتا، الفائزة بجائزة "ملكة سوبر تالانت العالم 2022" ، تلوح بيدها عند وصولها إلى المطار في ضواحي أمريتسار، الهند في 4 أكتوبر 2022.
راشيل جوبتا، الفائزة بجائزة ملكة سوبر تالانت العالم 2022 ، تلوح بيدها عند وصولها إلى المطار في ضواحي أمريتسار، الهند في 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Narinder Nanu
راشيل جوبتا، الفائزة بجائزة "ملكة سوبر تالانت العالم 2022" ، تلوح بيدها عند وصولها إلى المطار في ضواحي أمريتسار، الهند في 4 أكتوبر 2022.
© Photo / Social media page of Jasmin Selbergالألمانية جاسمين سيلبرغ، الحائزة على لقب "ملكة جمال الأمم" لعام 2022.
الألمانية جاسمين سيلبرغ، الحائزة على لقب ملكة جمال الأمم لعام 2022. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Social media page of Jasmin Selberg
الألمانية جاسمين سيلبرغ، الحائزة على لقب "ملكة جمال الأمم" لعام 2022.
© Sputnik . Aram Nersesyan / الانتقال إلى بنك الصورعلى اليمين: الفائزة بمسابقة "ملكة جمال رابطة الدول المستقلة لعام 2022" ديانا بيرخانوفا (من كازاخستان) في حفل توزيع الجوائز. أقيمت مسابقة ملكة جمال رابطة الدول المستقلة في أرمينيا للمرة الثانية، وشاركت فيها 23 جميلة فازت بمراحل التصفيات في بلدانهن.
على اليمين: الفائزة بمسابقة ملكة جمال رابطة الدول المستقلة لعام 2022 ديانا بيرخانوفا (من كازاخستان) في حفل توزيع الجوائز. أقيمت مسابقة ملكة جمال رابطة الدول المستقلة في أرمينيا للمرة الثانية، وشاركت فيها 23 جميلة فازت بمراحل التصفيات في بلدانهن. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Aram Nersesyan
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على اليمين: الفائزة بمسابقة "ملكة جمال رابطة الدول المستقلة لعام 2022" ديانا بيرخانوفا (من كازاخستان) في حفل توزيع الجوائز. أقيمت مسابقة ملكة جمال رابطة الدول المستقلة في أرمينيا للمرة الثانية، وشاركت فيها 23 جميلة فازت بمراحل التصفيات في بلدانهن.
© AFP 2022 / Ricardo Arduengoملكة جمال بولندا كارولينا بيلوسكا تلوح بيدها بعد فوزها بلقب "ملكة جمال العالم" رقم 70 في قاعة "كوكا-كولا ميوزيك هول" في سان خوان، بورتوريكو في 16 مارس 2022.
ملكة جمال بولندا كارولينا بيلوسكا تلوح بيدها بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم رقم 70 في قاعة كوكا-كولا ميوزيك هول في سان خوان، بورتوريكو في 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ricardo Arduengo
ملكة جمال بولندا كارولينا بيلوسكا تلوح بيدها بعد فوزها بلقب "ملكة جمال العالم" رقم 70 في قاعة "كوكا-كولا ميوزيك هول" في سان خوان، بورتوريكو في 16 مارس 2022.
© AFP 2022 / Guillaume Souvant تحتفل ملكة جمال فرنسا المنتخبة حديثًا إنديرا أمبيوت (وسط) بملكة جمال فرنسا 2005 سيندي فابر (يسار) وملكة جمال فرنسا 2022 ديان ليير (على اليمين) خلال مسابقة ملكة جمال فرنسا 2023 في ديول، وسط فرنسا، في 17 ديسمبر 2022.
تحتفل ملكة جمال فرنسا المنتخبة حديثًا إنديرا أمبيوت (وسط) بملكة جمال فرنسا 2005 سيندي فابر (يسار) وملكة جمال فرنسا 2022 ديان ليير (على اليمين) خلال مسابقة ملكة جمال فرنسا 2023 في ديول، وسط فرنسا، في 17 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Guillaume Souvant
تحتفل ملكة جمال فرنسا المنتخبة حديثًا إنديرا أمبيوت (وسط) بملكة جمال فرنسا 2005 سيندي فابر (يسار) وملكة جمال فرنسا 2022 ديان ليير (على اليمين) خلال مسابقة ملكة جمال فرنسا 2023 في ديول، وسط فرنسا، في 17 ديسمبر 2022.
© AFP 2022 / Anwar Amroرد فعل ياسمينة زيتون، التي توجت بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2022"، في منتدى بيروت بالعاصمة اللبنانية بيروت ، في 24 يوليو 2022.
رد فعل ياسمينة زيتون، التي توجت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022، في منتدى بيروت بالعاصمة اللبنانية بيروت ، في 24 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Anwar Amro
رد فعل ياسمينة زيتون، التي توجت بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2022"، في منتدى بيروت بالعاصمة اللبنانية بيروت ، في 24 يوليو 2022.
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