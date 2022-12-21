https://sputnikarabic.ae/20221221/أشرف-حكيمي-يشعل-حفل-عشاء-لاعبي-المغرب-برقصة-عائلية-مع-والدته-فيديو-1071464596.html
أشرف حكيمي يشعل حفل عشاء لاعبي المغرب برقصة عائلية مع والدته... فيديو
أشرف حكيمي يشعل حفل عشاء لاعبي المغرب برقصة عائلية مع والدته... فيديو
أشعل أشرف حكيمي، نجم نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، حفل عشاء لاعبي منتخب المغرب برقصة عائلية مع والدته، قبل استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس لهم. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T16:54+0000
2022-12-21T16:54+0000
2022-12-21T16:54+0000
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر احتفال أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي، بالرقص مع والدته، وهو ما خطف أنظار الحضور.سبق لحكيمي أن احتفل مع والدته بالفوز على بلجيكا، في الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال "قطر 2022".وظهر اللاعبون المغاربة برفقة أمهاتهم في الحفل، تحت أنغام الموسيقى المغربية والأطباق التقليدية.يذكر أن "أسود الأطلس" خرجوا من منافسات مونديال قطر في الدور نصف النهائي بعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل صفر.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار المغرب اليوم, منتخب المغرب لكرة القدم
نادي الفيديو, أخبار المغرب اليوم, منتخب المغرب لكرة القدم
أشرف حكيمي يشعل حفل عشاء لاعبي المغرب برقصة عائلية مع والدته... فيديو
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أشعل أشرف حكيمي، نجم نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، حفل عشاء لاعبي منتخب المغرب برقصة عائلية مع والدته، قبل استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس لهم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر احتفال أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي، بالرقص مع والدته، وهو ما خطف أنظار الحضور.
سبق لحكيمي أن احتفل مع والدته بالفوز على بلجيكا، في الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال "قطر 2022".
وظهر اللاعبون المغاربة برفقة أمهاتهم في الحفل، تحت أنغام الموسيقى المغربية والأطباق التقليدية.
يذكر أن "أسود الأطلس" خرجوا من منافسات مونديال قطر في الدور نصف النهائي بعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل صفر.