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https://sputnikarabic.ae/20221221/أكثر-من-30-طلبا-لعرض-البضائع-الروسية-في-مدينة-الرياض-1071437820.html
أكثر من 30 طلبا لعرض البضائع الروسية في مدينة الرياض
أكثر من 30 طلبا لعرض البضائع الروسية في مدينة الرياض
صرح نائب رئيس مركز التصدير الروسي أليكسي سولودوف، أن المصدرين قدموا أكثر من 30 طلبا لوضع منتجات زراعية روسية في صالة العرض بالمملكة العربية السعودية. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T09:24+0000
2022-12-21T09:29+0000
روسيا
السعودية
مجتمع
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وقال سولودوف في اجتماع للجنة الخبراء لاختيار طلبات المشاركة في برنامج الترويج للمنتجات الزراعية المحلية، اليوم الأربعاء، "تخطط العديد من الشركات بالفعل لتطوير أنشطة التصدير للعام المقبل، ولدينا بالفعل 30 طلبا للتعيين في الجناح الجديد في الرياض، والذي سيتم افتتاحه قريبا". وأشار سولودوف إلى أن "المشاركة في برنامج الترويج للمنتجات الزراعية في الخارج تعد فرصة رائعة لتجربة قوتك في الأسواق الجديدة وتقديم المنتجات للمشترين المحتملين ليس فقط في الأجنحة نفسها، ولكن أيضا في الأسواق، وكذلك في سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة كجزء من العروض الترويجية".بالإضافة إلى ذلك، في اجتماع لجنة الخبراء المنعقدة في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تمت الموافقة على طلبات 10 شركات أخرى، والتي ستعرض منتجاتها في أجنحة العرض والتذوق الخارجية لـ"Good Food Russia".ومن بين المنتجات التي ستظهر في الأجنحة مشروبات ومربى التوت والخضروات المعلبة والحليب المكثف والزبدة والدقيق والحبوب والمعكرونة، بالإضافة إلى الحبوب سريعة التحضير والوجبات الخفيفة النباتية.
السعودية
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روسيا, السعودية, مجتمع
روسيا, السعودية, مجتمع

أكثر من 30 طلبا لعرض البضائع الروسية في مدينة الرياض

09:24 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 09:29 GMT 21.12.2022)
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور17 شركة روسية تحصل على رخصة تصدير المنتجات إلى السعودية
17 شركة روسية تحصل على رخصة تصدير المنتجات إلى السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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صرح نائب رئيس مركز التصدير الروسي أليكسي سولودوف، أن المصدرين قدموا أكثر من 30 طلبا لوضع منتجات زراعية روسية في صالة العرض بالمملكة العربية السعودية.
وقال سولودوف في اجتماع للجنة الخبراء لاختيار طلبات المشاركة في برنامج الترويج للمنتجات الزراعية المحلية، اليوم الأربعاء، "تخطط العديد من الشركات بالفعل لتطوير أنشطة التصدير للعام المقبل، ولدينا بالفعل 30 طلبا للتعيين في الجناح الجديد في الرياض، والذي سيتم افتتاحه قريبا".
وأشار سولودوف إلى أن "المشاركة في برنامج الترويج للمنتجات الزراعية في الخارج تعد فرصة رائعة لتجربة قوتك في الأسواق الجديدة وتقديم المنتجات للمشترين المحتملين ليس فقط في الأجنحة نفسها، ولكن أيضا في الأسواق، وكذلك في سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة كجزء من العروض الترويجية".

"شركاتنا قد قدرت بالفعل جميع مزايا هذا المشروع، لذا فهي تتقدم بنشاط للحصول على مكان في صالة عرض جديدة في المملكة العربية السعودية، وأنا على يقين من أن هذا الجناح سيساعدهم في غزو السوق ليس فقط في المملكة، ولكن من الشرق الأوسط برمته".

أليكسي سولودوف
نائب رئيس مركز التصدير الروسي
بالإضافة إلى ذلك، في اجتماع لجنة الخبراء المنعقدة في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تمت الموافقة على طلبات 10 شركات أخرى، والتي ستعرض منتجاتها في أجنحة العرض والتذوق الخارجية لـ"Good Food Russia".
ومن بين المنتجات التي ستظهر في الأجنحة مشروبات ومربى التوت والخضروات المعلبة والحليب المكثف والزبدة والدقيق والحبوب والمعكرونة، بالإضافة إلى الحبوب سريعة التحضير والوجبات الخفيفة النباتية.
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