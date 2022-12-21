ألمانيا تهدي التشيك 15 دبابة حديثة مكافأة على دعمها العسكري لأوكرانيا
© AP Photo / Michael Sohnدبابة "ليوبارد 2"
© AP Photo / Michael Sohn
تسلمت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، اليوم الأربعاء، مفتاح رمزي لأول دبابة "ليوبارد 2 إيه 4" الحديثة، من أصل 15 دبابة، أهدتها وزارة الدفاع الألمانية لبلادها.
براغ - سبوتنيك. وقالت تشيرنوخوفا أثناء تسلمها المفتاح "تعتبر دبابة (ليوبارد 2إيه4) التي نتسلمها اليوم، بالنسبة للجيش التشيكي انتقال إلى المعدات العسكرية الحديثة، وتوديع المعدات السوفيتية القديمة".
وأضافت أن الدبابات الـ 14 المتبقية ستنقلها وزارة الدفاع الألمانية إلى التشيك في العام المقبل.
وسيهدي الجيش الألماني 15 دبابة من طراز"ليوبارد 2 إيه 4" الحديثة إلى جمهورية التشيك، مكافأة لها بعد ما فقدته من مخزونها الحربي، على خلفية دعم أوكرانيا ضد روسيا.
وأضافت أن الدبابات الـ 14 المتبقية ستنقلها وزارة الدفاع الألمانية إلى التشيك في العام المقبل.
وسيهدي الجيش الألماني 15 دبابة من طراز"ليوبارد 2 إيه 4" الحديثة إلى جمهورية التشيك، مكافأة لها بعد ما فقدته من مخزونها الحربي، على خلفية دعم أوكرانيا ضد روسيا.
15 ديسمبر, 18:02 GMT
ووفقًا لوسائل الإعلام التشيكية، فإن المعدات العسكرية التي سلمتها براغ لأوكرانيا تقدر بـ 4.5 مليار كرونة (حوالي 200 مليون دولار).
ويشار إلى أن الدفاع الألمانية، تعتزم مكافأة شركائها في سلوفاكيا وسلوفينيا على دعمهم لأوكرانيا بنفس الطريقة.
ويشار إلى أن الدفاع الألمانية، تعتزم مكافأة شركائها في سلوفاكيا وسلوفينيا على دعمهم لأوكرانيا بنفس الطريقة.