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ألمانيا تهدي التشيك 15 دبابة حديثة مكافأة على دعمها العسكري لأوكرانيا
ألمانيا تهدي التشيك 15 دبابة حديثة مكافأة على دعمها العسكري لأوكرانيا
تسلمت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، اليوم الأربعاء، مفتاح رمزي لأول دبابة "ليوبارد 2 إيه 4" الحديثة، من أصل 15 دبابة، أهدتها وزارة الدفاع الألمانية... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T12:48+0000
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براغ - سبوتنيك. وقالت تشيرنوخوفا أثناء تسلمها المفتاح "تعتبر دبابة (ليوبارد 2إيه4) التي نتسلمها اليوم، بالنسبة للجيش التشيكي انتقال إلى المعدات العسكرية الحديثة، وتوديع المعدات السوفيتية القديمة".وأضافت أن الدبابات الـ 14 المتبقية ستنقلها وزارة الدفاع الألمانية إلى التشيك في العام المقبل.وسيهدي الجيش الألماني 15 دبابة من طراز"ليوبارد 2 إيه 4" الحديثة إلى جمهورية التشيك، مكافأة لها بعد ما فقدته من مخزونها الحربي، على خلفية دعم أوكرانيا ضد روسيا.ووفقًا لوسائل الإعلام التشيكية، فإن المعدات العسكرية التي سلمتها براغ لأوكرانيا تقدر بـ 4.5 مليار كرونة (حوالي 200 مليون دولار).ويشار إلى أن الدفاع الألمانية، تعتزم مكافأة شركائها في سلوفاكيا وسلوفينيا على دعمهم لأوكرانيا بنفس الطريقة.
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري

ألمانيا تهدي التشيك 15 دبابة حديثة مكافأة على دعمها العسكري لأوكرانيا

12:48 GMT 21.12.2022
© AP Photo / Michael Sohnدبابة "ليوبارد 2"
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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تسلمت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، اليوم الأربعاء، مفتاح رمزي لأول دبابة "ليوبارد 2 إيه 4" الحديثة، من أصل 15 دبابة، أهدتها وزارة الدفاع الألمانية لبلادها.
براغ - سبوتنيك. وقالت تشيرنوخوفا أثناء تسلمها المفتاح "تعتبر دبابة (ليوبارد 2إيه4) التي نتسلمها اليوم، بالنسبة للجيش التشيكي انتقال إلى المعدات العسكرية الحديثة، وتوديع المعدات السوفيتية القديمة".

وأضافت أن الدبابات الـ 14 المتبقية ستنقلها وزارة الدفاع الألمانية إلى التشيك في العام المقبل.

وسيهدي الجيش الألماني 15 دبابة من طراز"ليوبارد 2 إيه 4" الحديثة إلى جمهورية التشيك، مكافأة لها بعد ما فقدته من مخزونها الحربي، على خلفية دعم أوكرانيا ضد روسيا.
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ووفقًا لوسائل الإعلام التشيكية، فإن المعدات العسكرية التي سلمتها براغ لأوكرانيا تقدر بـ 4.5 مليار كرونة (حوالي 200 مليون دولار).

ويشار إلى أن الدفاع الألمانية، تعتزم مكافأة شركائها في سلوفاكيا وسلوفينيا على دعمهم لأوكرانيا بنفس الطريقة.
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