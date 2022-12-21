https://sputnikarabic.ae/20221221/ألمانيا-لا-نمتلك-أنظمة-باتريوت-يمكن-إرسالها-إلى-أوكرانيا-1071462861.html
ألمانيا: لا نمتلك أنظمة "باتريوت" يمكن إرسالها إلى أوكرانيا
ألمانيا: لا نمتلك أنظمة "باتريوت" يمكن إرسالها إلى أوكرانيا
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن برلين ليس لديها حاليا أي أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، يمكنها إرسالها إلى أوكرانيا، وإنها ترحب بقرار... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T16:09+0000
2022-12-21T16:09+0000
2022-12-21T16:09+0000
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برلين - سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لواشنطن. ستشمل الحزمة، من بين أمور أخرى، أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".عززت الدول الغربية دعمها العسكري لكييف منذ 24 فبراير/ شباط، عندما بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا عقب دعوات للمساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.في أبريل/ نيسان، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في "الناتو" تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافًا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221220/عسكري-في-مشاة-البحرية-الأمريكية-روسيا-ستدمر-باتريوت-على-الفور-1071383764.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ألمانيا: لا نمتلك أنظمة "باتريوت" يمكن إرسالها إلى أوكرانيا
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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن برلين ليس لديها حاليا أي أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، يمكنها إرسالها إلى أوكرانيا، وإنها ترحب بقرار الولايات المتحدة إمداد كييف بهذه المعدات.
برلين - سبوتنيك
. في وقت سابق اليوم، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لواشنطن. ستشمل الحزمة، من بين أمور أخرى، أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
وأخبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، الصحفيين: "في الوقت الحالي، لا تمتلك ألمانيا أنظمة (باتريوت) يمكنها إرسالها (إلى أوكرانيا). وفي هذا الصدد، يسعدنا أن تتخذ الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة".
عززت الدول الغربية دعمها العسكري لكييف منذ 24 فبراير/ شباط، عندما بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا عقب دعوات للمساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
في أبريل/ نيسان، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في "الناتو" تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافًا مشروعة" للقوات الروسية.