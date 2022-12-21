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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221221/ألمانيا-لا-نمتلك-أنظمة-باتريوت-يمكن-إرسالها-إلى-أوكرانيا-1071462861.html
ألمانيا: لا نمتلك أنظمة "باتريوت" يمكن إرسالها إلى أوكرانيا
ألمانيا: لا نمتلك أنظمة "باتريوت" يمكن إرسالها إلى أوكرانيا
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن برلين ليس لديها حاليا أي أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، يمكنها إرسالها إلى أوكرانيا، وإنها ترحب بقرار... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T16:09+0000
2022-12-21T16:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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برلين - سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لواشنطن. ستشمل الحزمة، من بين أمور أخرى، أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".عززت الدول الغربية دعمها العسكري لكييف منذ 24 فبراير/ شباط، عندما بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا عقب دعوات للمساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.في أبريل/ نيسان، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في "الناتو" تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافًا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221220/عسكري-في-مشاة-البحرية-الأمريكية-روسيا-ستدمر-باتريوت-على-الفور-1071383764.html
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العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ألمانيا: لا نمتلك أنظمة "باتريوت" يمكن إرسالها إلى أوكرانيا

16:09 GMT 21.12.2022
© AFP 2022 / Gil Cohen-Magenمنظومة باتريوت للدفاع الجوي
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / Gil Cohen-Magen
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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن برلين ليس لديها حاليا أي أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، يمكنها إرسالها إلى أوكرانيا، وإنها ترحب بقرار الولايات المتحدة إمداد كييف بهذه المعدات.
برلين - سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لواشنطن. ستشمل الحزمة، من بين أمور أخرى، أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالات تكشف عن ثغرات في "باتريوت" تدمرها روسيا على الفور
أمس, 08:23 GMT

وأخبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، الصحفيين: "في الوقت الحالي، لا تمتلك ألمانيا أنظمة (باتريوت) يمكنها إرسالها (إلى أوكرانيا). وفي هذا الصدد، يسعدنا أن تتخذ الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة".

عززت الدول الغربية دعمها العسكري لكييف منذ 24 فبراير/ شباط، عندما بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا عقب دعوات للمساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
في أبريل/ نيسان، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في "الناتو" تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافًا مشروعة" للقوات الروسية.
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