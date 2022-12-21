عربي
شويغو: القوات الروسية تبقى الضامن الرئيسي للحفاظ على السلام في سوريا وقرة باغ
https://sputnikarabic.ae/20221221/أمريكا-تدعو-دول-الناتو-لتكثيف-جهود-الدفاع-عن-أنفسهم-ضد-روسيا-والصين-1071449819.html
أمريكا تدعو دول "الناتو" لتكثيف جهود الدفاع عن أنفسهم "ضد روسيا والصين"
أمريكا تدعو دول "الناتو" لتكثيف جهود الدفاع عن أنفسهم "ضد روسيا والصين"
قالت دبلوماسية أمريكية كبيرة إن روسيا والصين "تشتركان في مجموعة أدوات" من الاستراتيجيات "لتقويض أعضاء الناتو"، وحثت العواصم الغربية على تكثيف الجهود للدفاع عن... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T12:43+0000
2022-12-21T12:43+0000
العالم
الصين
روسيا
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101398/66/1013986673_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_809d69afdb26b893bccbcd6649c54fb3.jpg
تحاول واشنطن دفع أعضاء التحالف العسكري إلى تشديد موقفهم تجاه الصين، مستشهدة بالتطورات العسكرية للجيش الصيني، وتهديدات بكين المزعومة للبنية التحتية الحيوية في الغرب، وشراكتها العميقة مع موسكو و"دعمها للعملية العسكرية في أوكرانيا".وقالت جوليان سميث، سفيرة الولايات المتحدة لدى "الناتو": "يتشارك هذان (الطرفان) بشكل متزايد في مجموعة أدوات يجب أن تهم تحالف الناتو". وتحدثت عن تهديدات تواجه إمدادات الطاقة والأمن السيبراني من بين عوامل أخرى.وأضافت في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز": "ليس هناك شك في أن (الصين) وروسيا تعملان على انقسام الشركاء عبر الأطلسي. نحن الآن ندرك جيدا، ولدينا جميعا تقدير أعمق لتلك الجهود ونعتزم معالجتها".رغم أن الصين لا تنخرط في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن الغرب غير معجب باستمرار دعمها السياسي لموسكو منذ بدء العملية في فبراير/ شباط، وأيضا لتأكيدها على مخاوف روسيا وحقها في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات واستفزازات الغرب.وقال سميث: "لقد رأيناهم يتشاركون في التكتيكات الهجينة، وأعتقد أن الصين تراقب عن كثب كيف تعتمد روسيا على المعلومات المضللة وأشياء مثل الإكراه أو أمن الطاقة، أو العمليات السيبرانية الخبيثة".رغم ضغوط أمريكية متكررة، فإن العديد من الدول الأوروبية أقل تشددا تجاه الصين من الولايات المتحدة، وتتردد في تعريض علاقاتها التجارية والاقتصادية مع بكين للخطر من خلال اتخاذ موقف صارم للغاية.
https://sputnikarabic.ae/20221221/بوتين-يجب-تحليل-أسلحة-الناتو-واستخدامها-لبناء-القوات-المسلحة-الروسية-1071448452.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101398/66/1013986673_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_5117e47435efa874121a19a330f325c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تدعو دول "الناتو" لتكثيف جهود الدفاع عن أنفسهم "ضد روسيا والصين"

12:43 GMT 21.12.2022
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Photo / NATO
تابعنا عبرTelegram
قالت دبلوماسية أمريكية كبيرة إن روسيا والصين "تشتركان في مجموعة أدوات" من الاستراتيجيات "لتقويض أعضاء الناتو"، وحثت العواصم الغربية على تكثيف الجهود للدفاع عن نفسها ضد كل من موسكو وبكين.
تحاول واشنطن دفع أعضاء التحالف العسكري إلى تشديد موقفهم تجاه الصين، مستشهدة بالتطورات العسكرية للجيش الصيني، وتهديدات بكين المزعومة للبنية التحتية الحيوية في الغرب، وشراكتها العميقة مع موسكو و"دعمها للعملية العسكرية في أوكرانيا".
وقالت جوليان سميث، سفيرة الولايات المتحدة لدى "الناتو": "يتشارك هذان (الطرفان) بشكل متزايد في مجموعة أدوات يجب أن تهم تحالف الناتو". وتحدثت عن تهديدات تواجه إمدادات الطاقة والأمن السيبراني من بين عوامل أخرى.
مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا ، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: سنحافظ على الجاهزية القتالية ونحسن الثالوث النووي
12:33 GMT
وأضافت في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز": "ليس هناك شك في أن (الصين) وروسيا تعملان على انقسام الشركاء عبر الأطلسي. نحن الآن ندرك جيدا، ولدينا جميعا تقدير أعمق لتلك الجهود ونعتزم معالجتها".
رغم أن الصين لا تنخرط في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن الغرب غير معجب باستمرار دعمها السياسي لموسكو منذ بدء العملية في فبراير/ شباط، وأيضا لتأكيدها على مخاوف روسيا وحقها في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات واستفزازات الغرب.
وقال سميث: "لقد رأيناهم يتشاركون في التكتيكات الهجينة، وأعتقد أن الصين تراقب عن كثب كيف تعتمد روسيا على المعلومات المضللة وأشياء مثل الإكراه أو أمن الطاقة، أو العمليات السيبرانية الخبيثة".
رغم ضغوط أمريكية متكررة، فإن العديد من الدول الأوروبية أقل تشددا تجاه الصين من الولايات المتحدة، وتتردد في تعريض علاقاتها التجارية والاقتصادية مع بكين للخطر من خلال اتخاذ موقف صارم للغاية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала