https://sputnikarabic.ae/20221221/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-5-شخصيات-إيرانية-بينها-المدعي-العام-1071465576.html

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 5 شخصيات إيرانية بينها المدعي العام

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 5 شخصيات إيرانية بينها المدعي العام

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف كيانا واحدا و5 أفراد بينهم المدعي العام الإيراني محمد جعفر... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T18:38+0000

2022-12-21T18:38+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وصرحت الخزانة في بيان لها: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يستهدف المدعي العام ومسؤولين عسكريين وشبه عسكريين بارزين في إيران، إضافة إلى شركة متخصصة في تصنيع معدات مكافحة الشغب لقوات الأمن الإيرانية".وأضاف البيان أن "العقوبات تستهدف منتظري لدوره في محاكمة المتظاهرين".وأدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم أمس الثلاثاء وصرحت الخارجية الإيرانية في بيان لها، أن "عبد اللهيان التقى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في الأردن على هامش القمة المنعقدة حول العراق، وعبر عن "استعداد إيران لاختتام مفاوضات فيينا على أساس مسودة حزمة التفاوض التي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الجادة والمكثفة".

https://sputnikarabic.ae/20221221/وزير-خارجية-إيران-ينتقد-نظيرته-الفرنسية-ويعتبر-تدخل-باريس-في-شؤون-إيران-الداخلية-أمر-غير-مقبول-1071436720.html

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