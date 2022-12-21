عربي
https://sputnikarabic.ae/20221221/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-5-شخصيات-إيرانية-بينها-المدعي-العام-1071465576.html
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 5 شخصيات إيرانية بينها المدعي العام
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 5 شخصيات إيرانية بينها المدعي العام
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف كيانا واحدا و5 أفراد بينهم المدعي العام الإيراني محمد جعفر... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T18:38+0000
2022-12-21T18:41+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وصرحت الخزانة في بيان لها: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يستهدف المدعي العام ومسؤولين عسكريين وشبه عسكريين بارزين في إيران، إضافة إلى شركة متخصصة في تصنيع معدات مكافحة الشغب لقوات الأمن الإيرانية".وأضاف البيان أن "العقوبات تستهدف منتظري لدوره في محاكمة المتظاهرين".وأدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم أمس الثلاثاء وصرحت الخارجية الإيرانية في بيان لها، أن "عبد اللهيان التقى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في الأردن على هامش القمة المنعقدة حول العراق، وعبر عن "استعداد إيران لاختتام مفاوضات فيينا على أساس مسودة حزمة التفاوض التي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الجادة والمكثفة".
https://sputnikarabic.ae/20221221/وزير-خارجية-إيران-ينتقد-نظيرته-الفرنسية-ويعتبر-تدخل-باريس-في-شؤون-إيران-الداخلية-أمر-غير-مقبول-1071436720.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_250:0:4098:2886_1920x0_80_0_0_59cb2e5b6e33e3e48efc776604b7329e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 5 شخصيات إيرانية بينها المدعي العام

18:38 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 18:41 GMT 21.12.2022)
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف كيانا واحدا و5 أفراد بينهم المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري.
القاهرة - سبوتنيك. وصرحت الخزانة في بيان لها: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يستهدف المدعي العام ومسؤولين عسكريين وشبه عسكريين بارزين في إيران، إضافة إلى شركة متخصصة في تصنيع معدات مكافحة الشغب لقوات الأمن الإيرانية".

وأضاف البيان أن "العقوبات تستهدف منتظري لدوره في محاكمة المتظاهرين".
استهداف المسؤولين العسكريين وشبه العسكريين في إيران جاء لدورهم في قمع التظاهرات.
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
وزير خارجية إيران ينتقد نظيرته الفرنسية ويعتبر تدخل باريس في شؤون إيران الداخلية أمر غير مقبول
08:55 GMT
وأدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم أمس الثلاثاء
"دعم الدول الغربية لـ"مثيري الشغب" في بلاده، وفرض عقوبات غير قانونية بذرائع واهية حول حماية حقوق الإنسان".
وصرحت الخارجية الإيرانية في بيان لها، أن "عبد اللهيان التقى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في الأردن على هامش القمة المنعقدة حول العراق، وعبر عن "استعداد إيران لاختتام مفاوضات فيينا على أساس مسودة حزمة التفاوض التي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الجادة والمكثفة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала