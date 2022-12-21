https://sputnikarabic.ae/20221221/أوليانوف-خطر-إنتاج-أوكرانيا-قنبلة-قذرة-لا-يزال-قائما-1071446906.html

أوليانوف: خطر إنتاج أوكرانيا "قنبلة قذرة" لا يزال قائما

أوليانوف: خطر إنتاج أوكرانيا "قنبلة قذرة" لا يزال قائما

أكد الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن التهديد من إمكانية أوكرانيا إنتاج "قنبلة قذرة" لا يزال... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T11:46+0000

2022-12-21T11:46+0000

2022-12-21T11:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليانوف، في مؤتمر صحفي نظمته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "من الناحية النظرية، تمتلك أوكرانيا الإمكانات اللازمة لإنتاج قنبلة قذرة.ولا يتطلب الأمر كثيرا من الجهد؛ خاصة وأن أوكرانيا كانت دولة متقدمة نوويًا في العهد السوفييتي، ولديها العديد من التقنيات والمعرفة، وما إلى ذلك".وأجريت عمليات تفتيش لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلب كييف؛ بعد تصريحات روسية بشأن خطط أوكرانيا لاستخدام "قنبلة قذرة".وعقب ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مفتشيها أكملوا التفتيش في ثلاثة مواقع في أوكرانيا، ولم يحددوا أي نشاط غير معلن هناك.وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات عن تخطيط كييف لاستخدام "قنبلة قذرة"، واتهام موسكو بذلك.يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية تضم نظائر مشعة وعبوة ناسفة؛ تنتشر المادة المشعة بعد انفجارها بواسطة موجة الصدمة، مما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة التي انفجرت فيها.

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