https://sputnikarabic.ae/20221221/أوليانوف-خطر-إنتاج-أوكرانيا-قنبلة-قذرة-لا-يزال-قائما-1071446906.html
أوليانوف: خطر إنتاج أوكرانيا "قنبلة قذرة" لا يزال قائما
أوليانوف: خطر إنتاج أوكرانيا "قنبلة قذرة" لا يزال قائما
أكد الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن التهديد من إمكانية أوكرانيا إنتاج "قنبلة قذرة" لا يزال... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T11:46+0000
2022-12-21T11:46+0000
2022-12-21T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليانوف، في مؤتمر صحفي نظمته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "من الناحية النظرية، تمتلك أوكرانيا الإمكانات اللازمة لإنتاج قنبلة قذرة.ولا يتطلب الأمر كثيرا من الجهد؛ خاصة وأن أوكرانيا كانت دولة متقدمة نوويًا في العهد السوفييتي، ولديها العديد من التقنيات والمعرفة، وما إلى ذلك".وأجريت عمليات تفتيش لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلب كييف؛ بعد تصريحات روسية بشأن خطط أوكرانيا لاستخدام "قنبلة قذرة".وعقب ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مفتشيها أكملوا التفتيش في ثلاثة مواقع في أوكرانيا، ولم يحددوا أي نشاط غير معلن هناك.وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات عن تخطيط كييف لاستخدام "قنبلة قذرة"، واتهام موسكو بذلك.يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية تضم نظائر مشعة وعبوة ناسفة؛ تنتشر المادة المشعة بعد انفجارها بواسطة موجة الصدمة، مما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة التي انفجرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20221221/بيسكوف-موسكو-لا-تتوقع-أن-يصبح-موقف-زيلينسكي-أكثر-إيجابية-بعد-زيارته-واشنطن-1071439811.html
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روسيا
أوليانوف: خطر إنتاج أوكرانيا "قنبلة قذرة" لا يزال قائما
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أكد الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن التهديد من إمكانية أوكرانيا إنتاج "قنبلة قذرة" لا يزال قائما، على الرغم من تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوليانوف، في مؤتمر صحفي نظمته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "من الناحية النظرية، تمتلك أوكرانيا الإمكانات اللازمة لإنتاج قنبلة قذرة.
ولا يتطلب الأمر كثيرا من الجهد؛ خاصة وأن أوكرانيا كانت دولة متقدمة نوويًا في العهد السوفييتي، ولديها العديد من التقنيات والمعرفة، وما إلى ذلك".
وأضاف أوليانوف، مجيبا على سؤال حول ما إذا كانت كييف لديها فرصة حقيقية لإنتاج "قنبلة قذرة"، على الرغم من أن عمليات التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تكشف عن مثل هذا الاحتمال؛ "حقيقة أن كييف لديها مثل هذه الخطط، أنا هنا أميل إلى الوثوق بممثلينا في وزارة الدفاع، فهم يعرفون ما يتحدثون عنه. من حيث المبدأ، هناك مثل هذا التهديد. أخبرنا أحدهم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه على الأراضي الأوكرانية في مكان ما، يوجد حوالي خمسة آلاف موقع بمواد إشعاعية؛ حيث من الممكن صنع قنبلة قذرة".
وأجريت عمليات تفتيش لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلب كييف؛ بعد تصريحات روسية بشأن خطط أوكرانيا لاستخدام "قنبلة قذرة".
وعقب ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مفتشيها أكملوا التفتيش في ثلاثة مواقع في أوكرانيا، ولم يحددوا أي نشاط غير معلن هناك.
وصرح أوليانوف بعد عملية التفتيش، بأن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان سطحيًا إلى حد ما، ولم يستمر سوى عدة ساعات؛ ولا ينبغي لأحد أن يتوقع تخزين "قنابل قذرة" على مرأى من الجميع.
وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات عن تخطيط كييف لاستخدام "قنبلة قذرة"، واتهام موسكو بذلك.
يشار إلى أن "القنبلة القذرة" هي حاوية تضم نظائر مشعة وعبوة ناسفة؛ تنتشر المادة المشعة بعد انفجارها بواسطة موجة الصدمة، مما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة التي انفجرت فيها.