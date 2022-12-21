https://sputnikarabic.ae/20221221/إخفاقان-في-اختبار-الصواريخ-في-أستراليا-يعيقان-طموح-البلاد-في-الفضاء-1071439686.html
إخفاقان في اختبار الصواريخ في أستراليا يعيقان طموح البلاد في الفضاء
إخفاقان في اختبار الصواريخ في أستراليا يعيقان طموح البلاد في الفضاء
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن أستراليا فشلت في اختبارين صاروخيين الأسبوع الماضي، مما أخر خطط البلاد لتصبح قوة فضائية ذات سيادة. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T10:02+0000
2022-12-21T10:02+0000
2022-12-21T10:02+0000
العالم
أستراليا
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كانت شركة أيه تي سبيس في جنوب أستراليا وميسر الإطلاق الخاص ساوذيرن لانش يأملان في إطلاق ما يصل إلى 40 صاروخا سنويا في موقع إطلاق واليرز واي. قالت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) إن المحاولة الأخيرة لإرسال صاروخين، AOS2 وAOS3، إلى الفضاء في وضع الاختبار، باءت بالفشل بسبب تسرب غاز أكسيد النيتروز.وقال الرئيس التنفيذي لشركة ساوذرن لانش ليويد دامب إنه سيتم إرسال كلا الصاروخين إلى أديلايد عاصمة جنوب أستراليا الساحلية للإصلاحات، وسيتم إعادة فتح منطقة واليرز واي المؤجرة للاختبار للسياحة، وفقا للتقرير.وجاء في التقرير أن إطلاق أول صاروخ لجنوب أستراليا في عام 2021 انتهى أيضا بالفشل عندما اشتعلت النيران في الصاروخ. بدأ نشطاء محليون حملة ضد موقع صاروخ واليرز واي، خوفا من انقراض الحيوانات النادرة، وتحديداً جنوبي إيمو ورين، وطالبوا بنقل منشأة الإطلاق، وفقا لما أوردته ABC.وفي أوائل كانون الأول/ ديسمبر، قال معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي إن أستراليا، بمساعدة الولايات المتحدة، يجب أن تصبح "قوة فضائية ذات سيادة".
https://sputnikarabic.ae/20221206/واشنطن-تعتزم-زيادة-حضورها-العسكري-في-أستراليا-على-أساس-التناوب-1070927364.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أستراليا
إخفاقان في اختبار الصواريخ في أستراليا يعيقان طموح البلاد في الفضاء
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن أستراليا فشلت في اختبارين صاروخيين الأسبوع الماضي، مما أخر خطط البلاد لتصبح قوة فضائية ذات سيادة.
كانت شركة أيه تي سبيس في جنوب أستراليا وميسر الإطلاق الخاص ساوذيرن لانش يأملان في إطلاق ما يصل إلى 40 صاروخا سنويا في موقع إطلاق واليرز واي. قالت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) إن المحاولة الأخيرة لإرسال صاروخين، AOS2 وAOS3، إلى الفضاء في وضع الاختبار، باءت بالفشل بسبب تسرب غاز أكسيد النيتروز.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ساوذرن لانش ليويد دامب إنه سيتم إرسال كلا الصاروخين إلى أديلايد عاصمة جنوب أستراليا الساحلية للإصلاحات، وسيتم إعادة فتح منطقة واليرز واي المؤجرة للاختبار للسياحة، وفقا للتقرير.
وجاء في التقرير أن إطلاق أول صاروخ لجنوب أستراليا في عام 2021 انتهى أيضا بالفشل عندما اشتعلت النيران في الصاروخ. بدأ نشطاء محليون حملة ضد موقع صاروخ واليرز واي، خوفا من انقراض الحيوانات النادرة، وتحديداً جنوبي إيمو ورين، وطالبوا بنقل منشأة الإطلاق، وفقا لما أوردته ABC.
وفي أوائل كانون الأول/ ديسمبر، قال معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي إن أستراليا، بمساعدة الولايات المتحدة، يجب أن تصبح "قوة فضائية ذات سيادة".