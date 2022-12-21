https://sputnikarabic.ae/20221221/إعلام-مقتل-فلسطيني-وإصابة-3-آخرين-برصاص-القوات-الإسرائيلية-خلال-مواجهات-في-مدينة-نابلس-1071468527.html
إعلام: مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس
إعلام: مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح الخميس، بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T23:18+0000
2022-12-21T23:18+0000
2022-12-21T23:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069435289_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_486bc974302939ead90fb8bf02f2b07d.jpg
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، أن "أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في الظهر والرجل وحالته خطيرة جدا وأعلن عن استشهاده لاحقا".واضاقت المصادر أن "شخصين آخرين أصيبا، وصفت حالتهما بالخطرة، والاصابة الرابعة في العين وحالته مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة الى 19 حالة اختناق بالغاز". واقتحمت قوات كبيرة من جيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة واطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.يِشأر إن عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 224 شخصا، بينهم 53 في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الجيش-الإسرائيلي-يتنصل-من-مقتل-طفلة-فلسطينية-خلال-تبادل-إطلاق-نار-في-جنين-1071107817.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069435289_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_38e514214d42fa6ecf0ebf3d909703aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إعلام: مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس
23:18 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 23:37 GMT 21.12.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح الخميس، بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، أن "أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في الظهر والرجل وحالته خطيرة جدا وأعلن عن استشهاده لاحقا".
واضاقت المصادر أن "شخصين آخرين أصيبا، وصفت حالتهما بالخطرة، والاصابة الرابعة في العين وحالته مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة الى 19 حالة اختناق بالغاز".
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة واطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.
يِشأر إن عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 224 شخصا، بينهم 53 في قطاع غزة.