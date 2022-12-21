عربي
https://sputnikarabic.ae/20221221/إعلام-مقتل-فلسطيني-وإصابة-3-آخرين-برصاص-القوات-الإسرائيلية-خلال-مواجهات-في-مدينة-نابلس-1071468527.html
إعلام: مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس
إعلام: مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح الخميس، بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T23:18+0000
2022-12-21T23:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069435289_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_486bc974302939ead90fb8bf02f2b07d.jpg
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، أن "أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في الظهر والرجل وحالته خطيرة جدا وأعلن عن استشهاده لاحقا".واضاقت المصادر أن "شخصين آخرين أصيبا، وصفت حالتهما بالخطرة، والاصابة الرابعة في العين وحالته مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة الى 19 حالة اختناق بالغاز". واقتحمت قوات كبيرة من جيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة واطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.يِشأر إن عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 224 شخصا، بينهم 53 في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الجيش-الإسرائيلي-يتنصل-من-مقتل-طفلة-فلسطينية-خلال-تبادل-إطلاق-نار-في-جنين-1071107817.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069435289_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_38e514214d42fa6ecf0ebf3d909703aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

إعلام: مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس

23:18 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 23:37 GMT 21.12.2022)
© AP Photo / Nasser Nasserالجيش الإسرائيلي يعتقل شاب فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعتقل شاب فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح الخميس، بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، أن "أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في الظهر والرجل وحالته خطيرة جدا وأعلن عن استشهاده لاحقا".
الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
الجيش الإسرائيلي يتنصل من مقتل طفلة فلسطينية خلال تبادل إطلاق نار في جنين
12 ديسمبر, 07:42 GMT
واضاقت المصادر أن "شخصين آخرين أصيبا، وصفت حالتهما بالخطرة، والاصابة الرابعة في العين وحالته مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة الى 19 حالة اختناق بالغاز".
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة واطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.
يِشأر إن عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 224 شخصا، بينهم 53 في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала