https://sputnikarabic.ae/20221221/إعلام-وفد-من-كتيبة-آزوف-الأوكرانية-المتطرفة-زار-إسرائيل-مؤخرا-1071460280.html

إعلام: وفد من كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة زار إسرائيل مؤخرا

إعلام: وفد من كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة زار إسرائيل مؤخرا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأن وفدا من كتيبة "آزوف" الأوكرانية القومية المتطرفة (إرهابية محظورة في روسيا) زار إسرائيل مؤخرا. 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T15:10+0000

2022-12-21T15:10+0000

2022-12-21T15:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن وفدا من "كتيبة آزوف" الأوكرانية زار إسرائيل للحديث عن الأزمة الدائرة في أوكرانيا، وتبادل الخبرات وتجربة الدفاع عن "آزوفستال".وأوضحت الصحيفة في نسختها الإنجليزية، أن فوج "كتيبة آزوف" الأوكرانية زار، الخميس الماضي، إسرائيل بقيادة ضابط "آزوف" يدعى إيليا سامويلنكو، وهو أحد المدافعين عن مصنع الصلب في "آزوفستال" في ماريوبول، ولذلك للحديث عن الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ومواجهة التقارير والتصريحات الروسية حول الفوج نفسه.وأشارت الصحيفة بموقعها الإلكتروني إلى أن الفوج الأوكراني قد اجتمع مع مسؤولين وجنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، وتحدث عن الأزمة الأوكرانية ومستقبلها، لافتة إلى أن نائبة رئيس جمعية "عائلات المدافعين عن آزوفستال"، يوليا فيدوسيوك، قد انضمت إلى الضابط الأوكراني إيليا سامويلنكو في قيادة فوج "آزوف".وذكرت الصحيفة أن إيليا سامويلنكو كان قد تم أسره من قبل روسيا بعد أسابيع من الحصار في مصنع الصلب في "آزفوستال" وفي وقت تم إطلاق سراحه في عملية تبادل سجناء جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي.وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية قد تبرعت بـ 17 مولدا كهربائيا لأوكرانيا.وذكر الموقع الإلكتروني "مفزاك لايف"، أنه "على خلفية التدمير الذي لحق بالبنية التحتية في أوكرانيا، قررت السلطات الإسرائيلية التبرع بـ 17 مولدا كهربائيا لتزويد المستشفيات والبنية التحتية للمياه في مقاطعة خيرسون".وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن السفارة الإسرائيلية في كييف قامت بتوزيع الـ 17 مولدا كهربائيا إلى مقاطعة خيرسون، والتي تبرعت بها هيئة أو وكالة المعونة الوطنية لدولة إسرائيل، وهي المولدات التي تم توجيه معظمها مباشرة إلى المستشفيات.ولفت الموقع إلى أن إسرائيل قامت بتقديم مساعدات إنسانية وطبية متعددة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في شهر فبراير/ شباط الماضي. ومن بين تلك المساعدات إضافة إلى المولدات الكهربائية، توفير الطعام والملابس الشتوية والبطاطين والأدوية ومعدات الطوارئ، فضلا عن المستشفى الميداني غربي أوكرانيا.في سياق متصل، ارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بشكل حاد وسط الأوضاع في أوكرانيا وإبرام "اتفاقيات أبراهام للسلام"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.وذكرت صحيفة "هآرتس"، مطلع الشهر الجاري، وفقا لبيانات حصلت عليها: "هذا العام لم ينته بعد، ولكن يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق مبيعات قوية بشكل خاص وقائمة طويلة من صفقات الدفاع، على الرغم من أن وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية وافقت فقط على عدد صغير نسبيًا من الصفقات مقارنة بالسنوات السابقة".وبحسب الصحيفة، فإن الزيادة في الصادرات ترجع في المقام الأول إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والوضع في أوكرانيا، مما أثر إيجابا على مطالب عدد من الدول للسلاح.

https://sputnikarabic.ae/20221220/موقع-عبري-إسرائيل-تتبرع-بعشرات-المولدات-لأوكرانيا-1071416008.html

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