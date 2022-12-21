https://sputnikarabic.ae/20221221/إيلون-ماسك-يعلن-أنه-سيتنحى-عن-رئاسة-تويتر-1071428102.html

إيلون ماسك يعلن أنه سيتنحى عن رئاسة تويتر

إيلون ماسك يعلن أنه سيتنحى عن رئاسة تويتر

قال الملياردير إيلون ماسك، الثلاثاء، إنه سيستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لموقع تويتر بمجرد أن يجد بديلا، في احترام واضح لاستطلاع أطلقه بنفسه وكشف أن المستخدمين... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T02:15+0000

2022-12-21T02:15+0000

2022-12-21T02:15+0000

تويتر

إيلون ماسك

العالم

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وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "سأستقيل من منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن أجد شخصًا غبيًا بما يكفي لتولي الوظيفة!"، لافتا إلى أنه "سيدير بعد ذلك فرق البرامج والخوادم في تويتر".وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة أن ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لمنصة التواصل الجماعي بعد أن صوت مستخدمون في استطلاع للرأي لصالح تنحيه من منصبه.ويوم الأحد الماضي، نشر ماسك استطلاعا للرأي يسأل مستخدمي "تويتر"، عما إذا كان يرغبون في أن يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي.وأغلق الاستطلاع صباح يوم الاثنين بعد 12 ساعة من التصويت الذي شارك فيه 17.5 مليون مستخدم. وصوت نحو 57.5 في المئة من المشاركين لصالح استقالة ماسك بينما عارضها 42.5 في المئة.وأحدث إيلون ماسك الكثير من الجدل، بعد استحواذه على شركة "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار أمريكي، وكان آخر ما أثاره هو إغلاقه حسابات صحفيين على "تويتر" بسبب انتقادهم له، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف جدية لدى الأمم المتحدة.وتولى ماسك إدارة "تويتر" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وأثار الجدل في أكثر من مرة، وأقال نصف موظفيه، وأعاد إدخال الشخصيات اليمينية المتطرفة إلى المنصة، وحظر الصحفيين، وحاول فرض رسوم على خدمات كانت مجانية في السابق.وأشار المحللون إلى أن سعر سهم شركته للسيارات الكهربائية "تسلا" انخفض بمقدار الثلث، منذ استحواذه على "تويتر".

https://sputnikarabic.ae/20221220/تقرير-إيلون-ماسك-يبحث-عن-رئيس-تنفيذي-جديد-لـتويتر-1071413608.html

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تويتر, إيلون ماسك, العالم