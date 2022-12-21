https://sputnikarabic.ae/20221221/اقتراض-الحكومة-البريطانية-يقفز-إلى-مستوى-قياسي-بسبب-سياسات-دعم-الطاقة-1071452287.html

اقتراض الحكومة البريطانية يقفز إلى مستوى قياسي بسبب سياسات دعم الطاقة

اقتراض الحكومة البريطانية يقفز إلى مستوى قياسي بسبب سياسات دعم الطاقة

تسبب الدعم الحكومي للأسر والشركات البريطانية مع ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب مدفوعات الفائدة المرتفعة، في دفع الاقتراض العام للمملكة المتحدة إلى مستوى قياسي... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T13:29+0000

2022-12-21T13:29+0000

2022-12-21T13:29+0000

بريطانيا

العالم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103091/27/1030912755_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_1b41dfcfdbd800c645b6e2a08962a793.jpg

وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية أن الدولة أنفقت أكثر مما حصلت عليه في الضرائب وغيره من الدخل، مما يعني أنها اضطرت إلى اقتراض 13.9 مليار جنيه استرليني في نوفمبر/ تشرين الثاني أكثر من العام السابق، مما رفع الاقتراض إلى أعلى مستوى له في هذه الفترة منذ بدء صدور البيانات الشهرية في عام 1993.كان اقتراض القطاع العام أيضا أعلى في الشهر الماضي مما كان عليه في ظل جائحة الفيروس التاجي، عندما أطلقت الحكومة خطط إنفاق ضخمة لدعم المستهلكين والشركات خلال عمليات الإغلاق المتتالية، بحسب صحيفة "الغارديان".مدفوعات تكلفة المعيشة لمساعدة الأفراد والشركات على تحمل فواتير الطاقة المرتفعة، كانت مسؤولة إلى حد كبير عن زيادة نفقات الدعن إلى 13.2 مليار جنيه إسترليني، وهو ما كان أعلى بمقدار 3.3 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق.كما يظهر تأثير التضخم نفسه في المالية العامة للحكومة، حيث قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه منذ منتصف عام 2021 كان عليها أن تدفع المزيد من الفوائد على ديونها، وذلك في الغالب نتيجة ارتفاع التضخم.ترتبط الفائدة المستحقة على سندات الحكومة البريطانية - المعروفة باسم السندات الحكومية - بمستوى التضخم المرتفع لمؤشر أسعار التجزئة.كانت الفائدة التي كان يجب دفعها على ديون الحكومة المركزية 7.3 مليار جنيه إسترليني، منها 4.3 مليار جنيه إسترليني تعكس تأثير التضخم.تواجه الحكومات في جميع أنحاء أوروبا ارتفاعا حادا في الإنفاق لتمويل خطط الدعم الطارئة، بعد ارتفاع كبير في فواتير الغاز والكهرباء للمنازل والشركات.

https://sputnikarabic.ae/20221219/دراسة-بريطانيا-تعاني-الشيخوخة-ونقص-المهارات-وتحتاج-إلى-مليون-مهاجر-جديد-سنويا--1071364800.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, العالم, اقتصاد