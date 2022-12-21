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الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة في سوريا قبل 21 ديسمبر الجاري
الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة في سوريا قبل 21 ديسمبر الجاري
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T10:39+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية- سانا، فإن "المرسوم يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950".وأوضحت الوكالة، أن "هذا العفو لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي".ويستثنى من شمول العفو، عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى، حسب المرسوم.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة في سوريا قبل 21 ديسمبر الجاري

10:39 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 21.12.2022)
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بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
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أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وحسب وكالة الأنباء السورية- سانا، فإن "المرسوم يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950".
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وأوضحت الوكالة، أن "هذا العفو لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي".
ويستثنى من شمول العفو، عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى، حسب المرسوم.
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