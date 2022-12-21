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https://sputnikarabic.ae/20221221/الأمم-المتحدة-تؤكد-عدم-درايتها-بنيّة-زيلينسكي-زيارة-مقرها-في-نيويورك-1071427948.html
الأمم المتحدة تؤكد عدم درايتها بنيّة زيلينسكي زيارة مقرها في نيويورك
الأمم المتحدة تؤكد عدم درايتها بنيّة زيلينسكي زيارة مقرها في نيويورك
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمانة العامة ليست على علم بنيّة فلاديمير زيلينسكي زيارة مقرها خلال زيارته المحتملة للولايات... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T01:56+0000
2022-12-21T01:56+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك "لا نعرف شيئا عن مثل هذه الزيارة".وذكرت وسائل إعلام أمريكية بوقت سابق، بأن فلاديمير زيلينسكي قد يجري زيارة مفاجئة لواشنطن الأربعاء، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.وبحسب مصادر لشبكة "سي إن إن"، فإن التحضيرات للزيارة لم تنته بعد، وتسعى واشنطن للتعتيم عليها نظرا لاعتبارات أمنية.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن زيلينسكي يعتزم إلقاء خطاب أمام الكونغرس خلال زيارته.وفي السياق، أكد لاحقا مصدر بالكونغرس الأمريكي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك" بأن فلاديمير زيلينسكي سيلقي خطابا أمام الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ يوم الأربعاء، يعتزم خلالها إثارة مسألة تخصيص مساعدة مالية جديدة لكييف من واشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20221220/مصدر-زيارة-زيلينسكي-إلى-واشنطن-تهدف-لإقناع-الكونغرس-بالموافقة-على-45-مليار-دولار-مساعدات-جديدة--1071427346.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, العالم

الأمم المتحدة تؤكد عدم درايتها بنيّة زيلينسكي زيارة مقرها في نيويورك

01:56 GMT 21.12.2022
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© POOL
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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمانة العامة ليست على علم بنيّة فلاديمير زيلينسكي زيارة مقرها خلال زيارته المحتملة للولايات المتحدة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك "لا نعرف شيئا عن مثل هذه الزيارة".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية بوقت سابق، بأن فلاديمير زيلينسكي قد يجري زيارة مفاجئة لواشنطن الأربعاء، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: زيارة زيلينسكي إلى واشنطن تهدف لإقناع الكونغرس بالموافقة على 45 مليار دولار مساعدات جديدة
أمس, 23:47 GMT
وبحسب مصادر لشبكة "سي إن إن"، فإن التحضيرات للزيارة لم تنته بعد، وتسعى واشنطن للتعتيم عليها نظرا لاعتبارات أمنية.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن زيلينسكي يعتزم إلقاء خطاب أمام الكونغرس خلال زيارته.
وفي السياق، أكد لاحقا مصدر بالكونغرس الأمريكي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك" بأن فلاديمير زيلينسكي سيلقي خطابا أمام الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ يوم الأربعاء، يعتزم خلالها إثارة مسألة تخصيص مساعدة مالية جديدة لكييف من واشنطن.
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