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https://sputnikarabic.ae/20221221/البنتاغون-واشنطن-لديها-ما-يكفي-من-القاذفات-الاستراتيجية-لردع-جميع-الخصوم-1071428289.html
البنتاغون: واشنطن لديها ما يكفي من القاذفات الاستراتيجية لردع جميع الخصوم
البنتاغون: واشنطن لديها ما يكفي من القاذفات الاستراتيجية لردع جميع الخصوم
قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من القاذفات الاستراتيجية لردع جميع الخصوم، رغم تعليق تحليق قاذفات "بي -2". 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T02:49+0000
2022-12-21T02:49+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف رايدر: "كما تعلمون، لدينا قاذفات "بي - 52 "القادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية. أنا واثق من أنه لدنيا قدرات القصف التي نحتاجها لردع الخصوم".وبوقت سابق، المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، بيث ديل فيكيو، إنه بعد أن واجهت إحدى القاذفات عطلا خلال تحليقها في 10 ديسمبر قبل هبوطها اضطراريا، أمرت القيادة بتعليق تحليق جميع القاذفات الـ20 من هذا الطراز.
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البنتاغون: واشنطن لديها ما يكفي من القاذفات الاستراتيجية لردع جميع الخصوم

02:49 GMT 21.12.2022
© Boeing قاذفات أمريكية من طراز بي 52 إن
 قاذفات أمريكية من طراز بي 52 إن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Boeing
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قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من القاذفات الاستراتيجية لردع جميع الخصوم، رغم تعليق تحليق قاذفات "بي -2".
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف رايدر: "كما تعلمون، لدينا قاذفات "بي - 52 "القادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية. أنا واثق من أنه لدنيا قدرات القصف التي نحتاجها لردع الخصوم".
وبوقت سابق، المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، بيث ديل فيكيو، إنه بعد أن واجهت إحدى القاذفات عطلا خلال تحليقها في 10 ديسمبر قبل هبوطها اضطراريا، أمرت القيادة بتعليق تحليق جميع القاذفات الـ20 من هذا الطراز.
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