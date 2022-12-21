https://sputnikarabic.ae/20221221/البنك-الدولي-يدعو-إلى-إصلاح-نظام-إعادة-هيكلة-الديون-وسط-مخاوف-من-التخلف-عن-السداد-1071455715.html
البنك الدولي يدعو إلى إصلاح نظام إعادة هيكلة الديون وسط مخاوف من التخلف عن السداد
البنك الدولي يدعو إلى إصلاح نظام إعادة هيكلة الديون وسط مخاوف من التخلف عن السداد
دعا كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إلى إصلاح عاجل لنظام التعامل مع الديون غير المستدامة، حيث تحذر المؤسسة من موجة قادمة من التخلف عن سداد الديون السيادية من... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T14:10+0000
2022-12-21T14:10+0000
2022-12-21T14:10+0000
العالم
اقتصاد
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جعلت الزيادة في تكاليف الاقتراض العالمية، إلى جانب الدولار القوي والتضخم المرتفع، من الصعب على بعض البلدان النامية سداد مدفوعات الديون بالعملات الأجنبية والمحلية.وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إن الإطار الحالي للتعامل مع أعباء الديون غير المستدامة لم يعد مناسبا للغرض و"بحاجة إلى التغيير".وأضاف جيل: "نحن نطبق نموذج إعادة الهيكلة الذي تم تصميمه لوقت آخر، والنظام الحالي محدود جدا ومتأخر جدا بالنسبة للبلدان المعرضة لخطر التخلف عن السداد، وغير متوازن للغاية، لصالح الدائنين التجاريين".حذر البنك الدولي من أن البلدان تكافح بشكل متزايد في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الديون والضغوط على المالية العامة الناجمة عن أزمات متعددة ، بما في ذلك الوباء والأزمة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221206/صندوق-النقد-الدولي-يتوقع-تضخما-أعلى-بشكل-ملحوظ-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-في-2023-1070919926.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
البنك الدولي يدعو إلى إصلاح نظام إعادة هيكلة الديون وسط مخاوف من التخلف عن السداد
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دعا كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إلى إصلاح عاجل لنظام التعامل مع الديون غير المستدامة، حيث تحذر المؤسسة من موجة قادمة من التخلف عن سداد الديون السيادية من قبل البلدان النامية.
جعلت الزيادة في تكاليف الاقتراض العالمية، إلى جانب الدولار القوي والتضخم المرتفع، من الصعب على بعض البلدان النامية سداد مدفوعات الديون بالعملات الأجنبية والمحلية.
وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، خلال مقابلة مع صحيفة
"فايننشال تايمز" إن الإطار الحالي للتعامل مع أعباء الديون غير المستدامة لم يعد مناسبا للغرض و"بحاجة إلى التغيير".
وأضاف جيل: "نحن نطبق نموذج إعادة الهيكلة الذي تم تصميمه لوقت آخر، والنظام الحالي محدود جدا ومتأخر جدا بالنسبة للبلدان المعرضة لخطر التخلف عن السداد، وغير متوازن للغاية، لصالح الدائنين التجاريين".
حذر البنك الدولي
من أن البلدان تكافح بشكل متزايد في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الديون والضغوط على المالية العامة الناجمة عن أزمات متعددة ، بما في ذلك الوباء والأزمة الأوكرانية.