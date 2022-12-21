https://sputnikarabic.ae/20221221/الجيش-العراقي-يعلن-مقتل-5-إرهابيين-بضربة-جوية-في-قضاء-تلعفر-1071453003.html
الجيش العراقي يعلن مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في قضاء تلعفر
الجيش العراقي يعلن مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في قضاء تلعفر
أعلنت القوات المسلحة العراقية مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في قضاء تلعفر، غرب مدينة الموصل. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T13:45+0000
2022-12-21T13:45+0000
2022-12-21T13:45+0000
العراق
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أخبار العالم العربي
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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ صقور الجو الشجعان وطيران الجيش، ضربة جوية في قضاء تلعفر ضمن جبال شيخ ابراهيم".وأضاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، "العملية أسفرت وفقاً للمعلومات الاستخبارية الاستباقية عن قتل (5) إرهابيين أحدهم من قيادات عصابات داعش الارهابي".وأوضح أن "جهاز مكافحة الإرهاب يعاهد أبناء شعبنا الكريم باستمرار العمليات ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية الجبانة أينما كانت".وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
https://sputnikarabic.ae/20221220/رغم-الإعلان-عن-هزيمة-التنظيم-قبل-5-سنوات-ما-سر-تزايد-عمليات-داعش-في-العراق؟-1071420967.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجيش العراقي يعلن مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في قضاء تلعفر
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أعلنت القوات المسلحة العراقية مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في قضاء تلعفر، غرب مدينة الموصل.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ صقور الجو الشجعان وطيران الجيش، ضربة جوية في قضاء تلعفر ضمن جبال شيخ ابراهيم".
وأضاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)
، "العملية أسفرت وفقاً للمعلومات الاستخبارية الاستباقية عن قتل (5) إرهابيين أحدهم من قيادات عصابات داعش الارهابي".
وأوضح أن "جهاز مكافحة الإرهاب يعاهد أبناء شعبنا الكريم باستمرار العمليات ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية الجبانة أينما كانت".
وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش
" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.
وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.