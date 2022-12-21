https://sputnikarabic.ae/20221221/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-توجيه-ضربة-لـعناصر-على-صلة-بهجوم-إيذة-الإرهابي-1071440211.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن توجيه ضربة لـ"عناصر على صلة بهجوم إيذة الإرهابي"

الحرس الثوري الإيراني يعلن توجيه ضربة لـ"عناصر على صلة بهجوم إيذة الإرهابي"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن "توجيه ضربة لعناصر الشبكة الإرهابية التي استهدف مدينة إيذة بمحافظة خوزستان". 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T10:25+0000

2022-12-21T10:25+0000

2022-12-21T10:25+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

الحرس الثوري الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102705/27/1027052726_0:183:3505:2154_1920x0_80_0_0_2a1a5af399016496baf579d8b18c6074.jpg

وقال الحرس الثوري، في بيان له، إنه "تم توجيه ضربة لعناصر الشبكة الإرهابية"، مؤكدا أن "هذه العملية التي شهدت مواجهة مسلحة مع عناصر الشبكة أسفرت عن مقتل اثنين منهم واعتقال إثنين آخرين"، حسب قناة العالم الإيرانية.وكان القضاء الإيراني أعلن مؤخرا "اعتقال 61 شخصا على ذمة التحقيق فيما يخص الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة إيذة بمحافظة خوزستان، وأسفر عن 7 قتلى و8 مصابين".وقال رئيس ديوان القضاء في خوزستان، علي دهقاني، إن "54 مشتبها من مجموع 61، صدرت لهم مذكرات اعتقال مؤقت حتى الكشف عن إدانتهم من عدمها في الضلوع بهذه الجريمة الإرهابية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وقُتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون، الشهر الماضي، في هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي في مدينة إيذه في خوزستان غربي إيران.وكانت وكالة إسنا الإيرانية، قالت إن مجموعة إرهابيين اقتحمت السوق، وأطلقت النار على الناس وعناصر "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الموجودين في المكان.وأضافت الوكالة أنه في الوقت نفسه الذي وقع فيه هجوم إرهابي في السوق المركزي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين، تم إحراق الحوزة في هذه المدينة ذاتها، دون أن يسفر الحريق عن إصابات.وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, الحرس الثوري الإيراني