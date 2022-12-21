https://sputnikarabic.ae/20221221/الحكومة-التونسية-ترفع-أسعار-مياه-الشرب-1071430837.html
الحكومة التونسية ترفع أسعار مياه الشرب
الحكومة التونسية ترفع أسعار مياه الشرب
أصدرت وزارة الزراعة والموارد المائية في تونس، قرارا برفع أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 مترا مكعبا. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T07:34+0000
2022-12-21T07:34+0000
2022-12-21T07:34+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/05/1069866472_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_60a1ce889ac32b01994e777d980626f7.jpg
ونشر العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، قرار الوزارة بتحديد سعر الماء الصالح للشرب.ورفعت الوزارة السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا بنسبة تقارب 15% إلى 1.830 دينار (0.588 دولار)، بينما أبقت السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير.كما زادت 17% لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب.أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23% إلى 1.990 دينار.ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة التونسية التي تستهدف خفض الدعم الحكومي وسط ندرة الموارد المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات.يشار إلى أن تونس تعاني جفافا شديدا بسبب التغيرات المناخية وقلة السدود. وبدأت في السنوات القليلة الماضية تدشين مشاريع تحلية المياه على أمل تعويض النقص في هطول الأمطار.
https://sputnikarabic.ae/20220622/75--من-الأراضي-معرضة-للتصحر-الجفاف-يهدد-فلاحة-تونس-وزراعاتها-الكبرى-1064027502.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/05/1069866472_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_6f5f9c6fd2104c8057fcf73ba16ffd58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, اقتصاد
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, اقتصاد
الحكومة التونسية ترفع أسعار مياه الشرب
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الزراعة والموارد المائية في تونس، قرارا برفع أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 مترا مكعبا.
ونشر العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، قرار الوزارة بتحديد سعر الماء الصالح للشرب.
ورفعت الوزارة السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا بنسبة تقارب 15% إلى 1.830 دينار (0.588 دولار)، بينما أبقت السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير.
كما زادت 17% لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب.
أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23% إلى 1.990 دينار.
ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة التونسية التي تستهدف خفض الدعم الحكومي وسط ندرة الموارد المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات.
يشار إلى أن تونس
تعاني جفافا شديدا بسبب التغيرات المناخية وقلة السدود. وبدأت في السنوات القليلة الماضية تدشين مشاريع تحلية المياه على أمل تعويض النقص في هطول الأمطار.