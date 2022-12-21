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الحكومة التونسية ترفع أسعار مياه الشرب
الحكومة التونسية ترفع أسعار مياه الشرب
أصدرت وزارة الزراعة والموارد المائية في تونس، قرارا برفع أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 مترا مكعبا. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T07:34+0000
2022-12-21T07:34+0000
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ونشر العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، قرار الوزارة بتحديد سعر الماء الصالح للشرب.ورفعت الوزارة السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا بنسبة تقارب 15% إلى 1.830 دينار (0.588 دولار)، بينما أبقت السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير.كما زادت 17% لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب.أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23% إلى 1.990 دينار.ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة التونسية التي تستهدف خفض الدعم الحكومي وسط ندرة الموارد المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات.يشار إلى أن تونس تعاني جفافا شديدا بسبب التغيرات المناخية وقلة السدود. وبدأت في السنوات القليلة الماضية تدشين مشاريع تحلية المياه على أمل تعويض النقص في هطول الأمطار.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, اقتصاد
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, اقتصاد

الحكومة التونسية ترفع أسعار مياه الشرب

07:34 GMT 21.12.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDسوق الحلفاوين في تونس
سوق الحلفاوين في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أصدرت وزارة الزراعة والموارد المائية في تونس، قرارا برفع أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 مترا مكعبا.
ونشر العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، قرار الوزارة بتحديد سعر الماء الصالح للشرب.
ورفعت الوزارة السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا بنسبة تقارب 15% إلى 1.830 دينار (0.588 دولار)، بينما أبقت السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير.
كما زادت 17% لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب.
أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23% إلى 1.990 دينار.
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ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة التونسية التي تستهدف خفض الدعم الحكومي وسط ندرة الموارد المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات.
يشار إلى أن تونس تعاني جفافا شديدا بسبب التغيرات المناخية وقلة السدود. وبدأت في السنوات القليلة الماضية تدشين مشاريع تحلية المياه على أمل تعويض النقص في هطول الأمطار.
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