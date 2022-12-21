https://sputnikarabic.ae/20221221/الحكومة-السويسرية-توافق-على-انضمام-كرواتيا-إلى-منطقة-الشنغن-1071452719.html
الحكومة السويسرية توافق على انضمام كرواتيا إلى منطقة الشنغن
الحكومة السويسرية توافق على انضمام كرواتيا إلى منطقة الشنغن
وافقت حكومة سويسرا، اليوم الأربعاء، وهي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من منطقة شنغن، على دخول كرواتيا إلى منطقة حرية الحركة. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T13:38+0000
2022-12-21T13:38+0000
2022-12-21T13:38+0000
العالم
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وصرحت الحكومة السويسرية في بيان أن "كرواتيا ستدخل منطقة شنغن اعتبارا من 1 يناير 2023. واتخذ القرار من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في 8 ديسمبر 2022. وافق المجلس الفيدرالي على القرار في الاجتماع في 21 ديسمبر".وتجدر الإشارة إلى أن عمليات فحص الأشخاص على الحدود الداخلية البرية والبحرية بين كرواتيا والدول الأخرى في منطقة شنغن سيتم رفعها اعتبارا من 1 يناير 2023. وسيتم إلغاء عمليات التحقق في المطارات اعتبارا من 26 مارس 2023 ، عندما يتحول الطيران المدني إلى البرنامج الصيفي. ستتمكن كرواتيا من إصدار تأشيرات شنغن من بداية عام 2023.حاليا، تشمل منطقة شنغن الخالية من التأشيرات 26 دولة، وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء بلغاريا وكرواتيا وقبرص وأيرلندا ورومانيا، بالإضافة إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: النرويج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين. في عام 2018، أشار البرلمان الأوروبي إلى أن كرواتيا يجب أن تنضم إلى منطقة شنغن بمجرد أن تفي بالمعايير اللازمة. في 8 ديسمبر، وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن، لكنهم أرجأوا اتخاذ قرارات بشأن بلغاريا ورومانيا بسبب اعتراضات من النمسا، التي اتهمت البلدين ببذل جهود ضعيفة لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الحكومة السويسرية توافق على انضمام كرواتيا إلى منطقة الشنغن
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وافقت حكومة سويسرا، اليوم الأربعاء، وهي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من منطقة شنغن، على دخول كرواتيا إلى منطقة حرية الحركة.
وصرحت الحكومة السويسرية في بيان أن "كرواتيا ستدخل منطقة شنغن اعتبارا من 1 يناير 2023. واتخذ القرار من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في 8 ديسمبر 2022. وافق المجلس الفيدرالي على القرار في الاجتماع في 21 ديسمبر".
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات فحص الأشخاص على الحدود الداخلية البرية والبحرية بين كرواتيا والدول الأخرى في منطقة شنغن سيتم رفعها اعتبارا من 1 يناير 2023. وسيتم إلغاء عمليات التحقق في المطارات اعتبارا من 26 مارس 2023 ، عندما يتحول الطيران المدني إلى البرنامج الصيفي. ستتمكن كرواتيا من إصدار تأشيرات شنغن من بداية عام 2023.
حاليا، تشمل منطقة شنغن الخالية من التأشيرات 26 دولة، وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء بلغاريا وكرواتيا وقبرص وأيرلندا ورومانيا، بالإضافة إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: النرويج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين. في عام 2018، أشار البرلمان الأوروبي إلى أن كرواتيا يجب أن تنضم إلى منطقة شنغن بمجرد أن تفي بالمعايير اللازمة. في 8 ديسمبر، وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن، لكنهم أرجأوا اتخاذ قرارات بشأن بلغاريا ورومانيا بسبب اعتراضات من النمسا، التي اتهمت البلدين ببذل جهود ضعيفة لمحاربة الهجرة غير الشرعية.