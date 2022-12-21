https://sputnikarabic.ae/20221221/السعودية-تعرب-عن-أسفها-لقرار-طالبان-حظر-التعليم-الجامعي-للفتيات-1071453404.html
السعودية تعرب عن أسفها لقرار "طالبان" حظر التعليم الجامعي للفتيات
السعودية تعرب عن أسفها لقرار "طالبان" حظر التعليم الجامعي للفتيات
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن استغراب وأسف المملكة لقرار حركة "طالبان" منع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T13:50+0000
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ودعت السعودية في بيان لها "طالبان" للتراجع عن هذا القرار "الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وقال البيان "إن القرار يتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم الذي يسهم بدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق".وأمس الثلاثاء، قررت حركة "طالبان" الأفغانية، حظر التعليم الجامعي على الفتيات.وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي بحكومة "طالبان"، حافظ ضياء الله هاشمي، في بيان إن "وزارة التعليم العالي وجهت خطابًا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة ينص على أن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر".يأتي ذلك بعد فرض قيود على التعليم قبل الجامعي للفتيات، وحظر دخول النساء للحدائق في العاصمة كابول أو المسابح والصالات الرياضية.وسيطرت حركة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/ أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221220/طالبان-تقرر-حظر-التعليم-الجامعي-للفتيات-في-أفغانستان-1071415645.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
السعودية تعرب عن أسفها لقرار "طالبان" حظر التعليم الجامعي للفتيات
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن استغراب وأسف المملكة لقرار حركة "طالبان" منع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي.
ودعت السعودية في بيان لها "طالبان" للتراجع عن هذا القرار "الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية"، وفقا لوكالة الأنباء
السعودية "واس".
وقال البيان "إن القرار يتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم الذي يسهم بدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق".
وأمس الثلاثاء، قررت حركة "طالبان" الأفغانية
، حظر التعليم الجامعي على الفتيات.
وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي بحكومة "طالبان"، حافظ ضياء الله هاشمي، في بيان إن "وزارة التعليم العالي وجهت خطابًا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة ينص على أن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر".
يأتي ذلك بعد فرض قيود على التعليم قبل الجامعي للفتيات، وحظر دخول النساء للحدائق في العاصمة كابول أو المسابح والصالات الرياضية.
وسيطرت حركة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/ أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.