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https://sputnikarabic.ae/20221221/السياحة-التونسية-تتوقع-بلوغ-عدد-السياح-الأجانب-6-ملايين-خلال-العام-الجاري-1071452118.html
السياحة التونسية تتوقع بلوغ عدد السياح الأجانب 6 ملايين خلال العام الجاري
السياحة التونسية تتوقع بلوغ عدد السياح الأجانب 6 ملايين خلال العام الجاري
توقعت وزارة السياحة في تونس، أن يبلغ عدد السياح الذين زاروا البلاد خلال العام الجاري نحو 6 ملايين سائح أجنبي. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T13:44+0000
2022-12-21T13:44+0000
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وأشارت الوزارة إلى أن هذا الرقم يتجاوز الهدف الذي وضع في الاستراتيجية لإحياء السياحة خلال الفترة من 2024/2022.وبحسب تصريحات المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني التونسي للسياحة لطفي ماني، أن "نتائج قطاع السياحة استجابت إلى حد الساعة للأهداف المرسومة منذ بداية السنة، وهي بلوغ 50 و60 بالمائة من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 والمقدر آنذاك بـ 9.5 مليون سائح".وأضاف بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، "رغم القيود المفروضة، فقد زار تونس منذ 10 ديسمبر 2022، حوالي 5.903.454 سائحا أجنبيا، من فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وبولونيا والتشيك، من بينهم 1.013 سائح جزائري".ولفت إلى العائدات السياحية، بلغت 4021 مليون دينار، إلى غاية 10 ديسمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220401/الحكومة-التونسية-تمدد-آجال-سداد-قروض-القطاع-السياحي-عاما-1060734860.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

السياحة التونسية تتوقع بلوغ عدد السياح الأجانب 6 ملايين خلال العام الجاري

13:44 GMT 21.12.2022
© Sputnik . Mariem Gdiraوصول أول باخرة سياحية إلى تونس منذ 3 سنوات وعلى متنها 700 سائح أجنبي
وصول أول باخرة سياحية إلى تونس منذ 3 سنوات وعلى متنها 700 سائح أجنبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . Mariem Gdira
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توقعت وزارة السياحة في تونس، أن يبلغ عدد السياح الذين زاروا البلاد خلال العام الجاري نحو 6 ملايين سائح أجنبي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الرقم يتجاوز الهدف الذي وضع في الاستراتيجية لإحياء السياحة خلال الفترة من 2024/2022.
وبحسب تصريحات المدير المركزي للترويج في الديوان الوطني التونسي للسياحة لطفي ماني، أن "نتائج قطاع السياحة استجابت إلى حد الساعة للأهداف المرسومة منذ بداية السنة، وهي بلوغ 50 و60 بالمائة من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 والمقدر آنذاك بـ 9.5 مليون سائح".
وصول أول باخرة سياحية إلى تونس منذ 3 سنوات وعلى متنها 700 سائح أجنبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
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وأضاف بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، "رغم القيود المفروضة، فقد زار تونس منذ 10 ديسمبر 2022، حوالي 5.903.454 سائحا أجنبيا، من فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وبولونيا والتشيك، من بينهم 1.013 سائح جزائري".
ولفت إلى العائدات السياحية، بلغت 4021 مليون دينار، إلى غاية 10 ديسمبر الجاري.
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