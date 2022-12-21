عربي
https://sputnikarabic.ae/20221221/العراق-يعيد-الاعتراف-بالجامعات-الأردنية-الرسمية-1071440099.html
العراق يعيد الاعتراف بالجامعات الأردنية الرسمية
العراق يعيد الاعتراف بالجامعات الأردنية الرسمية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، اليوم الأربعاء، أن العراق أعاد الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T10:26+0000
2022-12-21T10:26+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار الأردن
العالم العربي
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/13/1066634199_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54e62902d789b9903d8d149209d16f16.jpg
وقالت الوزارة في بيان، إنه زيارة الوفد الأكاديمي الأردني للعراق مؤخرا، أكد الجانب العراقي على إعادة الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية.وأضافت أن القرار يهدف لإيفاد وابتعاث الطلبة العراقيين، أو الراغبين منهم بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية على نفقتهم الخاصة.وأوضحت أنه تم فتح المجال أمام جميع الجامعات الأردنية الخاصة لتقديم طلبات للسلطات العراقية في بغداد للحصول على اعتمادها في حال تحقيقها لشروط الجانب العراقي. فيما أكدت أن جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة معتمدة لدى السلطات في إقليم كردستان لأغراض الابتعاث، أو الدراسة على النفقة الخاصة.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/13/1066634199_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_33f2e4be3debf37de14a7871d38dddcf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, مجتمع
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, مجتمع

العراق يعيد الاعتراف بالجامعات الأردنية الرسمية

10:26 GMT 21.12.2022
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIAجامعة الفرات السورية ترمم كلياتها التي دمرتها الطائرات الأمريكية وتوفد كوادرها إلى روسيا
جامعة الفرات السورية ترمم كلياتها التي دمرتها الطائرات الأمريكية وتوفد كوادرها إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، اليوم الأربعاء، أن العراق أعاد الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية.
وقالت الوزارة في بيان، إنه زيارة الوفد الأكاديمي الأردني للعراق مؤخرا، أكد الجانب العراقي على إعادة الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية.
وأضافت أن القرار يهدف لإيفاد وابتعاث الطلبة العراقيين، أو الراغبين منهم بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية على نفقتهم الخاصة.
وأوضحت أنه تم فتح المجال أمام جميع الجامعات الأردنية الخاصة لتقديم طلبات للسلطات العراقية في بغداد للحصول على اعتمادها في حال تحقيقها لشروط الجانب العراقي.
فيما أكدت أن جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة معتمدة لدى السلطات في إقليم كردستان لأغراض الابتعاث، أو الدراسة على النفقة الخاصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала