https://sputnikarabic.ae/20221221/العراق-يعيد-الاعتراف-بالجامعات-الأردنية-الرسمية-1071440099.html
العراق يعيد الاعتراف بالجامعات الأردنية الرسمية
العراق يعيد الاعتراف بالجامعات الأردنية الرسمية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، اليوم الأربعاء، أن العراق أعاد الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T10:26+0000
2022-12-21T10:26+0000
2022-12-21T10:26+0000
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وقالت الوزارة في بيان، إنه زيارة الوفد الأكاديمي الأردني للعراق مؤخرا، أكد الجانب العراقي على إعادة الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية.وأضافت أن القرار يهدف لإيفاد وابتعاث الطلبة العراقيين، أو الراغبين منهم بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية على نفقتهم الخاصة.وأوضحت أنه تم فتح المجال أمام جميع الجامعات الأردنية الخاصة لتقديم طلبات للسلطات العراقية في بغداد للحصول على اعتمادها في حال تحقيقها لشروط الجانب العراقي. فيما أكدت أن جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة معتمدة لدى السلطات في إقليم كردستان لأغراض الابتعاث، أو الدراسة على النفقة الخاصة.
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, مجتمع
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, مجتمع
العراق يعيد الاعتراف بالجامعات الأردنية الرسمية
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، اليوم الأربعاء، أن العراق أعاد الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية.
وقالت الوزارة في بيان، إنه زيارة الوفد الأكاديمي الأردني للعراق مؤخرا، أكد الجانب العراقي على إعادة الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية.
وأضافت أن القرار يهدف لإيفاد وابتعاث الطلبة العراقيين، أو الراغبين منهم بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية على نفقتهم الخاصة.
وأوضحت أنه تم فتح المجال أمام جميع الجامعات الأردنية الخاصة لتقديم طلبات للسلطات العراقية في بغداد للحصول على اعتمادها في حال تحقيقها لشروط الجانب العراقي.
فيما أكدت أن جميع الجامعات الأردنية
الرسمية والخاصة معتمدة لدى السلطات في إقليم كردستان لأغراض الابتعاث، أو الدراسة على النفقة الخاصة.