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بايدن: لا يمكننا توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا لأن هناك حلفا يمكنه فعل ذلك
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221221/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-في-دونيتسك-بقذائف-يستخدمها-حلف-الناتو-1071467756.html
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقتي كيروفسكي وكويبيشيفسكي في... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T22:17+0000
2022-12-21T22:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على المحور التالي: في الساعة: 23.38 من مساء أمس الأربعاء (يتزامن مع توقيت موسكو)، التجمع السكني كراسنوجوروفكا في مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي)، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".وأضافت البعثة في وقت لاحق أنه في الساعة 23.50، جرى إطلاق ثلاث قذائف على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221221/واشنطن-تتوقع-أن-يستغرق-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-أنظمة-باتريوت-عدة-أشهر-1071467293.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"

22:17 GMT 21.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقتي كيروفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك مساء الأربعاء بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"، وأطلقت ما مجموعه 8 قذائف من عيار 155 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على المحور التالي: في الساعة: 23.38 من مساء أمس الأربعاء (يتزامن مع توقيت موسكو)، التجمع السكني كراسنوجوروفكا في مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي)، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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20:37 GMT
وأضافت البعثة في وقت لاحق أنه في الساعة 23.50، جرى إطلاق ثلاث قذائف على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
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