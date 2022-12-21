https://sputnikarabic.ae/20221221/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-في-دونيتسك-بقذائف-يستخدمها-حلف-الناتو-1071467756.html

القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"

القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"

أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقتي كيروفسكي وكويبيشيفسكي في... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T22:17+0000

2022-12-21T22:17+0000

2022-12-21T22:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على المحور التالي: في الساعة: 23.38 من مساء أمس الأربعاء (يتزامن مع توقيت موسكو)، التجمع السكني كراسنوجوروفكا في مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي)، وتم ِإطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".وأضافت البعثة في وقت لاحق أنه في الساعة 23.50، جرى إطلاق ثلاث قذائف على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221221/واشنطن-تتوقع-أن-يستغرق-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-أنظمة-باتريوت-عدة-أشهر-1071467293.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا