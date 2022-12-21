https://sputnikarabic.ae/20221221/الكونغرس-الأمريكي-يصوت-لصالح-نشر-الإقرارات-الضريبية-لترامب-1071427777.html
الكونغرس الأمريكي يصوت لصالح نشر الإقرارات الضريبية لترامب
الكونغرس الأمريكي يصوت لصالح نشر الإقرارات الضريبية لترامب
صوت المشرعون الأمريكيون، الثلاثاء، على إعلان إقرارات دونالد ترامب الضريبية، منهية بذلك معركة استمرت سنوات من قبل الرئيس السابق للحفاظ على سرية إيداعاته... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T01:26+0000
2022-12-21T01:26+0000
2022-12-21T01:35+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وخرج الزعيم الجمهوري -الذي يرشح نفسه لانتخابات البيت الأبيض مرة أخرى بعد خسارته في انتخابات 2020- عن التقاليد الرئاسية برفضه نشر السجلات، مما أثار تكهنات محمومة حول ما قد تحتويه.وصوتت لجنة الطرق والوسائل التي يقودها الديمقراطيون على أسس حزبية، للإفراج عن ست سنوات من إيداعات الملياردير ترامب - وهي واحدة من آخر إجراءاتها قبل تسليم زمام الأمور إلى الجمهوريين في يناير.وقال عضو الكونغرس الديمقراطي لويد دوجيت لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن تقريرًا موجزًا سيتم إرساله إلى مجلس النواب بالكامل مع تحليل من لجنة الكونغرس الأمريكية المشتركة للضرائب - جنبًا إلى جنب مع العائدات الأولية.وأضاف دوجيت: "قد يتأخر ذلك لبضعة أيام، فقط لإتاحة الوقت لتنقيح أشياء مثل أرقام الضمان الاجتماعي ... هذا النوع من الأشياء".وجاء التصويت بعد أن حصل رئيس اللجنة ريتشارد نيل على حق الوصول إلى الوثائق، التي تغطي الفترة ما بين عامي 2015-2020، في نهاية معركة قانونية مطولة وصلت إلى المحكمة العليا.ولم يطلع سوى مجموعة صغيرة ومختارة من المشرعين على العائدات، والتي خضعت لقوانين الخصوصية التي جعلت من تسريب التفاصيل جريمة.لطالما كانت الشؤون المالية لترامب ذات أهمية كبيرة للجمهور الأمريكي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المدى الذي بذله للحفاظ على خصوصيتها، وأيضًا بسبب أسلوب حياته الفخم قبل الوصول إلى البيت الأبيض كقطب عقارات.
https://sputnikarabic.ae/20220921/الادعاء-العام-في-نيويورك-يقاضي-ترامب-بتهمة-الاحتيال-وتضخيم-الثروة-1068061207.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الكونغرس الأمريكي يصوت لصالح نشر الإقرارات الضريبية لترامب
01:26 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 01:35 GMT 21.12.2022) تابعنا عبر
صوت المشرعون الأمريكيون، الثلاثاء، على إعلان إقرارات دونالد ترامب الضريبية، منهية بذلك معركة استمرت سنوات من قبل الرئيس السابق للحفاظ على سرية إيداعاته الضريبية مع استمرار ماضيه المالي الغامض في إثارة الجدل.
وخرج الزعيم الجمهوري -الذي يرشح نفسه لانتخابات البيت الأبيض مرة أخرى بعد خسارته في انتخابات 2020- عن التقاليد الرئاسية برفضه نشر السجلات، مما أثار تكهنات محمومة حول ما قد تحتويه.
وصوتت لجنة الطرق والوسائل التي يقودها الديمقراطيون على أسس حزبية، للإفراج عن ست سنوات من إيداعات الملياردير ترامب - وهي واحدة من آخر إجراءاتها قبل تسليم زمام الأمور إلى الجمهوريين في يناير.
وقال عضو الكونغرس الديمقراطي لويد دوجيت لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن تقريرًا موجزًا سيتم إرساله إلى مجلس النواب بالكامل مع تحليل من لجنة الكونغرس الأمريكية المشتركة للضرائب - جنبًا إلى جنب مع العائدات الأولية.
وأضاف دوجيت: "قد يتأخر ذلك لبضعة أيام، فقط لإتاحة الوقت لتنقيح أشياء مثل أرقام الضمان الاجتماعي ... هذا النوع من الأشياء".
وجاء التصويت بعد أن حصل رئيس اللجنة ريتشارد نيل على حق الوصول إلى الوثائق، التي تغطي الفترة ما بين عامي 2015-2020، في نهاية معركة قانونية مطولة وصلت إلى المحكمة العليا.
ولم يطلع سوى مجموعة صغيرة ومختارة من المشرعين على العائدات، والتي خضعت لقوانين الخصوصية التي جعلت من تسريب التفاصيل جريمة.
لطالما كانت الشؤون المالية لترامب
ذات أهمية كبيرة للجمهور الأمريكي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المدى الذي بذله للحفاظ على خصوصيتها، وأيضًا بسبب أسلوب حياته الفخم قبل الوصول إلى البيت الأبيض كقطب عقارات.