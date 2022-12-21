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https://sputnikarabic.ae/20221221/المفوضية-الأوروبية-تعلن-تخصيص-411-مليار-يورو-لتسريع-انتقال-الطاقة-النظيفة-في-8-دول-1071451702.html
المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص 4.11 مليار يورو لتسريع انتقال الطاقة النظيفة في 8 دول
المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص 4.11 مليار يورو لتسريع انتقال الطاقة النظيفة في 8 دول
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تخصيص 4.11 مليار يورو، على مدى العامين الماضيين، لدعم 61 مشروعًا في 8 دول أعضاء من أجل تحديث أنظمة الطاقة. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، نشرته عبر موقعها الرسمي، إنها خصصت تلك الأموال، لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة وتحسين كفاءة الطاقة، بما يساعد على تحقيق أهداف المناخ والطاقة لعام 2030 وتسريع التحول الأخضر في الاتحاد الأوروبي.وأضافت أن "من بين هذه الدول: تلقت كرواتيا 119.8 مليون يورو، والتشيك 1.34 مليار يورو، وإستونيا 62.4 مليون يورو، والمجر 74.3 مليون يورو، وليتوانيا 85 مليون يورو، وبولندا 643.2 مليون يورو".يشار إلى أنه تم صرف 2.4 مليار يورو، في يونيو/ حزيران الماضي، لدعم 45 اقتراحًا استثماريًا ويكتمل هذا الآن بصرف 1.71 مليار يورو اليوم لدعم 16 اقتراحًا استثماريًا إضافيًا.
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المفوضية الأوروبية تعلن تخصيص 4.11 مليار يورو لتسريع انتقال الطاقة النظيفة في 8 دول

13:15 GMT 21.12.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amirإقبال كثيف على الطاقة الشمسية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان
إقبال كثيف على الطاقة الشمسية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تخصيص 4.11 مليار يورو، على مدى العامين الماضيين، لدعم 61 مشروعًا في 8 دول أعضاء من أجل تحديث أنظمة الطاقة.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، نشرته عبر موقعها الرسمي، إنها خصصت تلك الأموال، لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة وتحسين كفاءة الطاقة، بما يساعد على تحقيق أهداف المناخ والطاقة لعام 2030 وتسريع التحول الأخضر في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن "من بين هذه الدول: تلقت كرواتيا 119.8 مليون يورو، والتشيك 1.34 مليار يورو، وإستونيا 62.4 مليون يورو، والمجر 74.3 مليون يورو، وليتوانيا 85 مليون يورو، وبولندا 643.2 مليون يورو".
يشار إلى أنه تم صرف 2.4 مليار يورو، في يونيو/ حزيران الماضي، لدعم 45 اقتراحًا استثماريًا ويكتمل هذا الآن بصرف 1.71 مليار يورو اليوم لدعم 16 اقتراحًا استثماريًا إضافيًا.
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