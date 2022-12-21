https://sputnikarabic.ae/20221221/اليابان-تعتزم-تسليم-كييف-أجهزة-الكشف-عن-الألغام-1071428830.html
اليابان تعتزم تسليم كييف أجهزة الكشف عن الألغام
اليابان تعتزم تسليم كييف أجهزة الكشف عن الألغام
تخطط الحكومة اليابانية لتنظيم تدريب خبراء الألغام الأوكرانيين وتوفير معدات البحث عن الألغام، حسبما ذكرت صحيفة يوميوري نقلا عن مصادر. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T04:53+0000
2022-12-21T04:53+0000
2022-12-21T04:53+0000
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وتجدر الإشارة إلى أن اليابان ستقوم بتدريب خبراء المتفجرات بالاشتراك مع كمبوديا التي لديها خبرة في هذا المجال. وبحسب الصحيفة، في يناير/كانون الثاني 2023، سيتم دعوة المتخصصين الأوكرانيين إلى بنوم بنه، عاصمة كمبوديا، لتعليمهم كيفية استخدام أحدث الأجهزة. في شهر أبريل/نيسان، سيتم إرسال مجموعة من الخبراء من اليابان وكمبوديا إلى بولندا لمواصلة تدريبهم. بالإضافة إلى ذلك، تخطط اليابان في الربيع لتسليم أوكرانيا أجهزة الكشف عن الألغام.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069902146_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_04380716989105cffa6999ec4722947f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
اليابان تعتزم تسليم كييف أجهزة الكشف عن الألغام
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تخطط الحكومة اليابانية لتنظيم تدريب خبراء الألغام الأوكرانيين وتوفير معدات البحث عن الألغام، حسبما ذكرت صحيفة يوميوري نقلا عن مصادر.
وتجدر الإشارة إلى أن اليابان ستقوم بتدريب خبراء المتفجرات بالاشتراك مع كمبوديا التي لديها خبرة في هذا المجال.
وبحسب الصحيفة، في يناير/كانون الثاني 2023، سيتم دعوة المتخصصين الأوكرانيين إلى بنوم بنه، عاصمة كمبوديا، لتعليمهم كيفية استخدام أحدث الأجهزة
. في شهر أبريل/نيسان، سيتم إرسال مجموعة من الخبراء من اليابان وكمبوديا إلى بولندا لمواصلة تدريبهم.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط اليابان في الربيع لتسليم أوكرانيا أجهزة الكشف عن الألغام.