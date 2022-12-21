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اليابان والسويد توقعان اتفاقية بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية
اليابان والسويد توقعان اتفاقية بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية
قالت وزارة الخارجية اليابانية، يوم الثلاثاء، إن طوكيو وستوكهولم وقعتا اتفاقا بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T04:06+0000
2022-12-21T04:09+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني: "في 19 ديسمبر (بالتوقيت المحلي)، في ستوكهولم، وقع السيد نوك ماساكي، سفير اليابان لدى السويد والسيد بول جونسون، وزير الدفاع في مملكة السويد، اتفاقية بين حكومة اليابان وحكومة مملكة السويد بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية".وفقا للبيان، تضع الاتفاقية إطارا قانونيا لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية بين البلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة والمساهمة في السلام والاستقرار الدوليين.وجاء في البيان أيضا أنه "سيضمن إبرام هذه الاتفاقية السيطرة المناسبة على المعدات والتكنولوجيا الدفاعية المنقولة بين اليابان والسويد، وخاصة فيما يتعلق بأي نقل لاحق إلى طرف ثالث أو أي استخدام خارج الغرض".ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في توثيق التعاون بين طوكيو وستوكهولم في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، فضلا عن "الحفاظ على القواعد الإنتاجية والتكنولوجية لصناعة الدفاع اليابانية وتحسينها، وبالتالي المساهمة في أمن اليابان".
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اليابان والسويد توقعان اتفاقية بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية

04:06 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 04:09 GMT 21.12.2022)
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علم اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
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قالت وزارة الخارجية اليابانية، يوم الثلاثاء، إن طوكيو وستوكهولم وقعتا اتفاقا بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني: "في 19 ديسمبر (بالتوقيت المحلي)، في ستوكهولم، وقع السيد نوك ماساكي، سفير اليابان لدى السويد والسيد بول جونسون، وزير الدفاع في مملكة السويد، اتفاقية بين حكومة اليابان وحكومة مملكة السويد بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية".
وفقا للبيان، تضع الاتفاقية إطارا قانونيا لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية بين البلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة والمساهمة في السلام والاستقرار الدوليين.
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وجاء في البيان أيضا أنه "سيضمن إبرام هذه الاتفاقية السيطرة المناسبة على المعدات والتكنولوجيا الدفاعية المنقولة بين اليابان والسويد، وخاصة فيما يتعلق بأي نقل لاحق إلى طرف ثالث أو أي استخدام خارج الغرض".
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في توثيق التعاون بين طوكيو وستوكهولم في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، فضلا عن "الحفاظ على القواعد الإنتاجية والتكنولوجية لصناعة الدفاع اليابانية وتحسينها، وبالتالي المساهمة في أمن اليابان".
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