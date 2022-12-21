https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-لا-يمكننا-توفير-كل-ما-تحتاجه-أوكرانيا-لأن-هناك-حلفا-يمكنه-فعل-ذلك-1071467882.html

بايدن: لا يمكننا توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا لأن هناك حلفا يمكنه فعل ذلك

بايدن: لا يمكننا توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا لأن هناك حلفا يمكنه فعل ذلك

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، إن واشنطن لا يمكنها توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا لأن هناك حلفا يمكنه فعل ذلك لكننا سنساعد كييف على الدفاع عن أرضها. 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T22:24+0000

2022-12-21T22:24+0000

2022-12-21T22:34+0000

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc9b3a231c0c4200744e87661e0a90bd.jpg

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني: "سنعطي أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحتى تنتصر في أرض المعركة".وأشار بايدن إلى أنه "منذ اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانية وفرنا نحو 20 مليار دولار لكييف، مضيفا أن بلاده قدمت قبل العملية العسكرية لأوكرانيا دعما عسكريا للدفاع عن نفسها.وتابع الرئيس الأمريكي: "لا نريد حربا عالمية ثالثة لكننا نريد لأوكرانيا أن تنتصر في الحرب".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-يعد-زيلينسكي-بمواصلة-تعزيز-قدرات-أوكرانيا-الدفاعية-1071466962.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا