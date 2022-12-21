https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-لا-يمكننا-توفير-كل-ما-تحتاجه-أوكرانيا-لأن-هناك-حلفا-يمكنه-فعل-ذلك-1071467882.html
بايدن: لا يمكننا توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا لأن هناك حلفا يمكنه فعل ذلك
بايدن: لا يمكننا توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا لأن هناك حلفا يمكنه فعل ذلك
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، إن واشنطن لا يمكنها توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا لأن هناك حلفا يمكنه فعل ذلك لكننا سنساعد كييف على الدفاع عن أرضها. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T22:24+0000
2022-12-21T22:24+0000
2022-12-21T22:34+0000
أخبار أوكرانيا
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وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني: "سنعطي أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحتى تنتصر في أرض المعركة".وأشار بايدن إلى أنه "منذ اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانية وفرنا نحو 20 مليار دولار لكييف، مضيفا أن بلاده قدمت قبل العملية العسكرية لأوكرانيا دعما عسكريا للدفاع عن نفسها.وتابع الرئيس الأمريكي: "لا نريد حربا عالمية ثالثة لكننا نريد لأوكرانيا أن تنتصر في الحرب".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221221/بايدن-يعد-زيلينسكي-بمواصلة-تعزيز-قدرات-أوكرانيا-الدفاعية-1071466962.html
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أخبار أوكرانيا
بايدن: لا يمكننا توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا لأن هناك حلفا يمكنه فعل ذلك
22:24 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 22:34 GMT 21.12.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، إن واشنطن لا يمكنها توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا لأن هناك حلفا يمكنه فعل ذلك لكننا سنساعد كييف على الدفاع عن أرضها.
وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني: "سنعطي أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحتى تنتصر في أرض المعركة".
وأشار بايدن إلى أنه "منذ اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانية وفرنا نحو 20 مليار دولار لكييف، مضيفا أن بلاده قدمت قبل العملية العسكرية لأوكرانيا دعما عسكريا للدفاع عن نفسها.
وتابع الرئيس الأمريكي: "لا نريد حربا عالمية ثالثة لكننا نريد لأوكرانيا أن تنتصر في الحرب".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.