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https://sputnikarabic.ae/20221221/بلاتر-ينتقد-خطط-إنفانتينو-لتوسيع-منافسات-كأسي-العالم-للمنتخبات-والأندية-1071454943.html
بلاتر ينتقد خطط إنفانتينو لتوسيع منافسات كأسي العالم للمنتخبات والأندية
بلاتر ينتقد خطط إنفانتينو لتوسيع منافسات كأسي العالم للمنتخبات والأندية
انتقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق جوزيف سيب بلاتر، خطط خلفه جياني إنفانتينو، لإشراك 48 فريقا في نهائيات كأس العالم للمنتخبات، وكذلك توسيع منافسات كأس... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T14:04+0000
2022-12-21T14:04+0000
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ففي مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية الألمانية، نشرت اليوم الأربعاء، قال بلاتر إن "ما يحدث في الوقت الحالي هو الإفراط في تسويق اللعبة".وذكر: "هناك محاولات لاستخراج المزيد والمزيد من الليمون، على سبيل المثال عبر نهائيات كأس العالم مع 48 فريقا أو الآن مع كأس العالم للأندية التي يجب اعتبارها منافسة مباشرة لدوري الأبطال".وأضاف: "هنا، يتعدى فيفا على شيء ليس من اختصاصه في الواقع، ألا وهو كرة القدم للأندية". في وقت سابق من هذا الشهر، دعا إنفانتينو إلى منافسات كأس عالم للأندية مكونة من 32 فريقا في عام 2025.ستكون بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هي أول بطولة تضم 48 دولة، وستلبي تعهد إنفانتينو الانتخابي بكأس عالم أكبر وأكثر شمولا يتجاوز الفرق الأوروبية وأمريكا الجنوبية. بينما شارك في بطولة هذا العام في قطر 32 منتخبا.
https://sputnikarabic.ae/20221108/بلاتر-قطر-دولة-صغيرة-جدا-وإسناد-المونديال-إليها-كان-قرارا-خاطئا-1069957391.html
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رياضة
رياضة

بلاتر ينتقد خطط إنفانتينو لتوسيع منافسات كأسي العالم للمنتخبات والأندية

14:04 GMT 21.12.2022
© AP Photo / Lionel Cironneauجوزيف بلاتر - رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم "الفيفا"
جوزيف بلاتر - رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم الفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Lionel Cironneau
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انتقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق جوزيف سيب بلاتر، خطط خلفه جياني إنفانتينو، لإشراك 48 فريقا في نهائيات كأس العالم للمنتخبات، وكذلك توسيع منافسات كأس العالم للأندية.
ففي مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية الألمانية، نشرت اليوم الأربعاء، قال بلاتر إن "ما يحدث في الوقت الحالي هو الإفراط في تسويق اللعبة".
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وذكر: "هناك محاولات لاستخراج المزيد والمزيد من الليمون، على سبيل المثال عبر نهائيات كأس العالم مع 48 فريقا أو الآن مع كأس العالم للأندية التي يجب اعتبارها منافسة مباشرة لدوري الأبطال".
وأضاف: "هنا، يتعدى فيفا على شيء ليس من اختصاصه في الواقع، ألا وهو كرة القدم للأندية". في وقت سابق من هذا الشهر، دعا إنفانتينو إلى منافسات كأس عالم للأندية مكونة من 32 فريقا في عام 2025.
ستكون بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هي أول بطولة تضم 48 دولة، وستلبي تعهد إنفانتينو الانتخابي بكأس عالم أكبر وأكثر شمولا يتجاوز الفرق الأوروبية وأمريكا الجنوبية. بينما شارك في بطولة هذا العام في قطر 32 منتخبا.
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