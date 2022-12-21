https://sputnikarabic.ae/20221221/بوتين-يفتتح-حقل-غاز-مخصص-لإنعاش-شرق-روسيا-وإمداد-الصين-1071448723.html
بوتين يفتتح حقل غاز مخصص لإنعاش شرق روسيا وإمداد الصين
بوتين يفتتح حقل غاز مخصص لإنعاش شرق روسيا وإمداد الصين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن إطلاق حقل كوفيكتا سيعطي دفعة معتبرة لتنمية المناطق الشرقية لروسيا. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T12:17+0000
2022-12-21T12:17+0000
2022-12-21T12:17+0000
روسيا
اقتصاد
فلاديمير بوتين
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ويشارك بوتين في حفل إطلاق حقل كوفيكتا والقسم الجديد من خط أنابيب الغاز "سيلا سيبيريا" تحت مسمى "كوفيكتا- تشياندا" وبطول 804 كم.وأضاف الرئيس أنه سيخلق أيضًا وظائف جديدة عالية الأداء.وهذا هو القسم الثاني من خط أنابيب غاز سيبيريا، الذي يتم من خلاله إمداد الصين بالغاز بعد الخط المنطلق من حقل تشياندا في مقاطعة ياقوتيا.
https://sputnikarabic.ae/20221212/نوفاتيك-الروسية-تكتشف-حقلا-للغاز-في-سيبيريا-1071115130.html
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روسيا, اقتصاد, فلاديمير بوتين
روسيا, اقتصاد, فلاديمير بوتين
بوتين يفتتح حقل غاز مخصص لإنعاش شرق روسيا وإمداد الصين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن إطلاق حقل كوفيكتا سيعطي دفعة معتبرة لتنمية المناطق الشرقية لروسيا.
ويشارك بوتين في حفل إطلاق حقل كوفيكتا والقسم الجديد من خط أنابيب الغاز "سيلا سيبيريا" تحت مسمى "كوفيكتا- تشياندا" وبطول 804 كم.
يتم إنشاء مجمع إنتاجي قوي ومهم من الناحية الاستراتيجية في شرق روسيا، والذي يتضمن إنتاج ونقل ومعالجة الغاز الطبيعي، وسيضمن إطلاق مثل هذا المجمع إمدادًا موثوقًا بالغاز ومنتجاته لكل من الشركات الروسية ولشركاء أجانب، وسيعطون دفعة جادة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الشرقية في روسيا.
وأضاف الرئيس أنه سيخلق أيضًا وظائف جديدة عالية الأداء.
يعتبر حقل كوفيكتا فريدًا من نوعه، وهو الأكبر في شرق سيبيريا حيث يبلغ احتياطي الغاز القابل للاستخراج 1.8 تريليون متر مكعب.
وهذا هو القسم الثاني من خط أنابيب غاز سيبيريا
، الذي يتم من خلاله إمداد الصين بالغاز بعد الخط المنطلق من حقل تشياندا في مقاطعة ياقوتيا.