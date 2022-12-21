https://sputnikarabic.ae/20221221/بيرو-تطرد-سفير-المكسيك-بسبب-تصريحات-للرئيس-المكسيكي-1071427632.html

بيرو تطرد سفير المكسيك بسبب تصريحات للرئيس المكسيكي

بيرو تطرد سفير المكسيك بسبب تصريحات للرئيس المكسيكي

أعلنت حكومة بيرو يوم الثلاثاء أن السفير المكسيكي في بيرو، بابلو مونروي كونيسا، شخص غير مرغوب فيه وأمرته بمغادرة البلاد في غضون ثلاثة أيام بسبب تدخل الرئيس... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية البيروفية في بيان على موقعها الإلكتروني: "اليوم، قررت حكومة بيرو إعلان سفير الولايات المتحدة المكسيكية، السيد بابلو مونروي كونيسا، شخصًا غير مرغوب فيه؛ وقد مُنح 72 ساعة لمغادرة البلاد…".وأضاف البيان: "اتخذ هذا القرار ردًا على تكرار تصريحات رئيس الولايات المتحدة المكسيكية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بشأن الوضع السياسي في بيرو والتي تشكل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية".وأشارت الوزارة إلى أن تصريحات لوبيز أوبرادور بشأن حالة الطوارئ المعلنة في بيرو بسبب الاحتجاجات، وكذلك الديمقراطية وسيادة القانون واعتقال الرئيس البيروفي السابق بيدرو كاستيلو، تثير القلق بشكل خاص.وكان كاستيلو قد سُجن في السابع من ديسمبر/كانون الأول بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة بعد أن حاول حل البرلمان الذي كان يسعى إلى عزله. وأثارت الإطاحة احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء دولة الأنديز الصغيرة.واتهم لوبيز أوبرادور النخبة في بيرو بزعزعة استقرار البلاد ودعم كاستيلو المسجون، وهو ما فعله رؤساء الأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا، مما دفع بيرو إلى استدعاء سفرائها.ولقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 500 من المتظاهرين وقوات أمن، في احتجاجات انتشرت في أنحاء بيرو بعد أن أطاح المشرعون بكاستيلو من السلطة الأسبوع الماضي. لم تؤد الأزمة إلا إلى تعميق حالة عدم الاستقرار التي تعصف بالبلاد، وأعلنت بولوارت حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة 30 يومًا.

https://sputnikarabic.ae/20221217/رئيسة-بيرو-تدعو-البرلمان-إلى-تقديم-موعد-الانتخابات-وتؤكد-أنها-لن-تستقيل-1071301337.html

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