عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221221/بيسكوف-موسكو-لا-تتوقع-أن-يصبح-موقف-زيلينسكي-أكثر-إيجابية-بعد-زيارته-واشنطن-1071439811.html
بيسكوف: موسكو لا تتوقع أن يصبح موقف زيلينسكي أكثر إيجابية بعد زيارته واشنطن
بيسكوف: موسكو لا تتوقع أن يصبح موقف زيلينسكي أكثر إيجابية بعد زيارته واشنطن
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، بأن موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يصبح أكثر إيجابية بعد زيارة للولايات المتحدة ولن يتغير في اتجاه... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T10:04+0000
2022-12-21T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
دميتري بيسكوف
فلاديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/06/1067352429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff959121df7a17715ecdbc0ea35be489.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان موقف كييف سيتغير تجاه عملية التفاوض بعد زيارة للولايات المتحدة، "لا أعتقد".كما أجاب بالسلب على سؤال ما إذا كانت هناك أية توقعات إيجابية من هذه الرحلة.وأوضح بيسكوف، أن إمداد كييف بالأسلحة يؤدي إلى تفاقم الصراع ولا يبشر بالخير لأوكرانيا.وتابع المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه خطط لإجراء محادثة هاتفية اليوم الأربعاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم.وقال "لا، اليوم الرئيس لا يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع ماكرون".هذا وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، اليوم الأربعاء، للقاء الرئيس جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس.
https://sputnikarabic.ae/20221221/البيت-الأبيض-زيلينسكي-سيزور-واشنطن-اليوم-للقاء-بايدن-وإلقاء-كلمة-أمام-الكونغرس-1071430179.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/06/1067352429_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d78e93c2ffa6963edabb0d8d80e0225.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, دميتري بيسكوف, فلاديمير زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, دميتري بيسكوف, فلاديمير زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية

بيسكوف: موسكو لا تتوقع أن يصبح موقف زيلينسكي أكثر إيجابية بعد زيارته واشنطن

10:04 GMT 21.12.2022
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، بأن موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يصبح أكثر إيجابية بعد زيارة للولايات المتحدة ولن يتغير في اتجاه عملية التفاوض مع روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان موقف كييف سيتغير تجاه عملية التفاوض بعد زيارة للولايات المتحدة، "لا أعتقد".
كما أجاب بالسلب على سؤال ما إذا كانت هناك أية توقعات إيجابية من هذه الرحلة.
وأوضح بيسكوف، أن إمداد كييف بالأسلحة يؤدي إلى تفاقم الصراع ولا يبشر بالخير لأوكرانيا.
"عمليات الإمدادات بالأسلحة مستمرة، ويتسع نطاق الأسلحة الموردة. كل هذا بالطبع يؤدي إلى تفاقم الصراع، وفي الواقع، لا يبشر بالخير لأوكرانيا".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
وتابع المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه خطط لإجراء محادثة هاتفية اليوم الأربعاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم.
وقال "لا، اليوم الرئيس لا يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع ماكرون".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
البيت الأبيض: زيلينسكي سيزور واشنطن اليوم للقاء بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس
06:43 GMT
هذا وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، اليوم الأربعاء، للقاء الرئيس جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала