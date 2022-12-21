https://sputnikarabic.ae/20221221/بيسكوف-موسكو-لا-تتوقع-أن-يصبح-موقف-زيلينسكي-أكثر-إيجابية-بعد-زيارته-واشنطن-1071439811.html

بيسكوف: موسكو لا تتوقع أن يصبح موقف زيلينسكي أكثر إيجابية بعد زيارته واشنطن

بيسكوف: موسكو لا تتوقع أن يصبح موقف زيلينسكي أكثر إيجابية بعد زيارته واشنطن

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، بأن موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يصبح أكثر إيجابية بعد زيارة للولايات المتحدة ولن يتغير في اتجاه... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T10:04+0000

2022-12-21T10:04+0000

2022-12-21T10:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

دميتري بيسكوف

فلاديمير زيلينسكي

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان موقف كييف سيتغير تجاه عملية التفاوض بعد زيارة للولايات المتحدة، "لا أعتقد".كما أجاب بالسلب على سؤال ما إذا كانت هناك أية توقعات إيجابية من هذه الرحلة.وأوضح بيسكوف، أن إمداد كييف بالأسلحة يؤدي إلى تفاقم الصراع ولا يبشر بالخير لأوكرانيا.وتابع المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه خطط لإجراء محادثة هاتفية اليوم الأربعاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم.وقال "لا، اليوم الرئيس لا يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع ماكرون".هذا وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، اليوم الأربعاء، للقاء الرئيس جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس.

https://sputnikarabic.ae/20221221/البيت-الأبيض-زيلينسكي-سيزور-واشنطن-اليوم-للقاء-بايدن-وإلقاء-كلمة-أمام-الكونغرس-1071430179.html

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روسيا, دميتري بيسكوف, فلاديمير زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية