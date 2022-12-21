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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221221/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1071428941.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T05:22+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:22 GMT 21.12.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:48 GMT 21.12.2022
توقعات: أوكرانيا تخفض مناطق زراعة الحبوب بنسبة 22 بالمائة في العام القادم
ستخفض أوكرانيا المناطق الزراعية المخصصة لزراعة الحبوب بنسبة 22 بالمائة في العام القادم، لتبلغ 8.7 مليون هكتار، وفقا لما ذكرته وسيلة الإعلام الأوكرانية ((يو بي إن)) يوم الاثنين نقلا عن توقعات صادرة مؤخرا عن هيئة صناعية.
وفي الوقت نفسه، ستزيد مساحة المناطق الزراعية للمحاصيل الزيتية بنسبة 32 بالمائة لتصل إلى 9.7 مليون هكتار في 2023، وفق توقعات الرابطة الأوكرانية للأعمال التجارية الزراعية.
05:35 GMT 21.12.2022
سلطات جمهورية دونيتسك : القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف من عيار 155 ملم
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن قوات كييف قصفت مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 4 قذائف من عيار 155ملم .

وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام": "بعد الساعة 06.00 من صباح اليوم الأربعاء تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه محور التجمع السكني دروجبا - مدينة غورلوفكا (منطقة كالينين)، حيث تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم".
05:22 GMT 21.12.2022
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
اليابان تعتزم تسليم كييف أجهزة الكشف عن الألغام
04:53 GMT
05:22 GMT 21.12.2022
الأمم المتحدة تؤكد عدم درايتها بنيّة زيلينسكي زيارة مقرها في نيويورك
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمانة العامة ليست على علم بنيّة فلاديمير زيلينسكي زيارة مقرها خلال زيارته المحتملة للولايات المتحدة.
05:21 GMT 21.12.2022
أوكرانيا تتلقى ملياري دولار من الولايات المتحدة عن طريق البنك الدولي
قال مجلس الوزراء الأوكراني، يوم الثلاثاء، إن كييف تلقت ملياري دولار في شكل منح من الولايات المتحدة من خلال صندوق الائتمان التابع للبنك الدولي.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:16 GMT
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