تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

توقعات: أوكرانيا تخفض مناطق زراعة الحبوب بنسبة 22 بالمائة في العام القادم

ستخفض أوكرانيا المناطق الزراعية المخصصة لزراعة الحبوب بنسبة 22 بالمائة في العام القادم، لتبلغ 8.7 مليون هكتار، وفقا لما ذكرته وسيلة الإعلام الأوكرانية ((يو بي إن)) يوم الاثنين نقلا عن توقعات صادرة مؤخرا عن هيئة صناعية.

وفي الوقت نفسه، ستزيد مساحة المناطق الزراعية للمحاصيل الزيتية بنسبة 32 بالمائة لتصل إلى 9.7 مليون هكتار في 2023، وفق توقعات الرابطة الأوكرانية للأعمال التجارية الزراعية.