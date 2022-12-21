تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:48 GMT 21.12.2022
توقعات: أوكرانيا تخفض مناطق زراعة الحبوب بنسبة 22 بالمائة في العام القادم
ستخفض أوكرانيا المناطق الزراعية المخصصة لزراعة الحبوب بنسبة 22 بالمائة في العام القادم، لتبلغ 8.7 مليون هكتار، وفقا لما ذكرته وسيلة الإعلام الأوكرانية ((يو بي إن)) يوم الاثنين نقلا عن توقعات صادرة مؤخرا عن هيئة صناعية.
وفي الوقت نفسه، ستزيد مساحة المناطق الزراعية للمحاصيل الزيتية بنسبة 32 بالمائة لتصل إلى 9.7 مليون هكتار في 2023، وفق توقعات الرابطة الأوكرانية للأعمال التجارية الزراعية.
05:35 GMT 21.12.2022
سلطات جمهورية دونيتسك : القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف من عيار 155 ملم
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن قوات كييف قصفت مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 4 قذائف من عيار 155ملم .
وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام": "بعد الساعة 06.00 من صباح اليوم الأربعاء تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه محور التجمع السكني دروجبا - مدينة غورلوفكا (منطقة كالينين)، حيث تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم".
وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام": "بعد الساعة 06.00 من صباح اليوم الأربعاء تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه محور التجمع السكني دروجبا - مدينة غورلوفكا (منطقة كالينين)، حيث تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم".
05:22 GMT 21.12.2022
05:22 GMT 21.12.2022
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمانة العامة ليست على علم بنيّة فلاديمير زيلينسكي زيارة مقرها خلال زيارته المحتملة للولايات المتحدة.
05:21 GMT 21.12.2022
قال مجلس الوزراء الأوكراني، يوم الثلاثاء، إن كييف تلقت ملياري دولار في شكل منح من الولايات المتحدة من خلال صندوق الائتمان التابع للبنك الدولي.