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https://sputnikarabic.ae/20221221/تقارير-رونالدو-يصل-إلى-السعودية-تمهيدا-للتفاوض-مع-نادي-النصر-1071467111.html
تقارير: رونالدو يصل إلى السعودية تمهيدا للتفاوض مع نادي "النصر"
تقارير: رونالدو يصل إلى السعودية تمهيدا للتفاوض مع نادي "النصر"
أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأربعاء، بوصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى السعودية لمناقشة التعاقد مع نادي "النصر". 21.12.2022, سبوتنيك عربي
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المجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منتخب البرتغال الوطني
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ذكر الموقع الإلكتروني الفرنسي "فوت ميركاتو"، مساء اليوم الأربعاء، أن رونالدو وصل إلى الرياض بهدف عقد لقاءات مع مسؤولي نادي النصر السعودي، الذين يرغبون في التعاقد مع نجم البرتغال الدولي.وأوضح الموقع أن النجم البرتغالي الدولي لا يرتبط بأي فريق في الوقت الراهن، منذ أن رحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل شهر تقريبا، في الوقت الذي تصاعدت فيه الأنباء عن اهتمام نادي "النصر" السعودي لضم كريستيانو رونالدو.وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن مسؤولي نادي "النصر" السعودي يرغبون في إنهاء ملف التعاقد مع رونالدو، بشكل عاجل، والحصول على توقيعه.من جهته، ذكر الحساب الرسمي لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصل إلى العاصمة الرياض بهدف التفاوض مع نادي "النصر" السعودي.يشار إلى أن النجم البرتغالي قد شارك مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، حيث ودَّع البطولة أمام منتخب المغرب فى دور الـ8 بنتيجة هدف مقابل لا شيء، مع التذكير بأنه لم يشارك أساسيا في المنتخب خلال البطولة.
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المجتمع, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منتخب البرتغال الوطني
المجتمع, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منتخب البرتغال الوطني

تقارير: رونالدو يصل إلى السعودية تمهيدا للتفاوض مع نادي "النصر"

20:13 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 20:15 GMT 21.12.2022)
© AFP 2022 / GLYN KIRKالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأربعاء، بوصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى السعودية لمناقشة التعاقد مع نادي "النصر".
ذكر الموقع الإلكتروني الفرنسي "فوت ميركاتو"، مساء اليوم الأربعاء، أن رونالدو وصل إلى الرياض بهدف عقد لقاءات مع مسؤولي نادي النصر السعودي، الذين يرغبون في التعاقد مع نجم البرتغال الدولي.
وأوضح الموقع أن النجم البرتغالي الدولي لا يرتبط بأي فريق في الوقت الراهن، منذ أن رحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل شهر تقريبا، في الوقت الذي تصاعدت فيه الأنباء عن اهتمام نادي "النصر" السعودي لضم كريستيانو رونالدو.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن مسؤولي نادي "النصر" السعودي يرغبون في إنهاء ملف التعاقد مع رونالدو، بشكل عاجل، والحصول على توقيعه.
من جهته، ذكر الحساب الرسمي لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصل إلى العاصمة الرياض بهدف التفاوض مع نادي "النصر" السعودي.
يشار إلى أن النجم البرتغالي قد شارك مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، حيث ودَّع البطولة أمام منتخب المغرب فى دور الـ8 بنتيجة هدف مقابل لا شيء، مع التذكير بأنه لم يشارك أساسيا في المنتخب خلال البطولة.
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