https://sputnikarabic.ae/20221221/تقرير-لوزارة-الدفاع-الألمانية-يكشف-أن-ثلثي-المدافع-الألمانية-الحديثة-غير-صالحة-للاستعمال-1071461684.html
تقرير لوزارة الدفاع الألمانية يكشف أن ثلثي المدافع الألمانية الحديثة غير صالحة للاستعمال
تقرير لوزارة الدفاع الألمانية يكشف أن ثلثي المدافع الألمانية الحديثة غير صالحة للاستعمال
وفقا لتقرير يعود لوزارة الدفاع الألمانية تبين أن ثلثي المدافع الألمانية الحديثة غير صالحة للاستعمال. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T15:45+0000
2022-12-21T15:45+0000
2022-12-21T15:46+0000
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أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن ثلثيْ المدافع الألمانية الحديثة غير صالحة للاستعمال، وهذه الأخبار المسربة جاءت بعد أيام من أنباء تفيد بتعطل مجموعة كاملة من مركبات المشاة الألمانية أثناء تدريب عسكري لحلف "الناتو".وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذا العطل قد أشار إلى الحالة السيئة لمعدات القوات المسلحة الألمانية، رغم إعلان برلين البدء في سد بعض ثغرات قدراتها الدفاعية بإنشاء صندوق لإعادة التسليح قيمته 100 مليون يورو (حوالي 106 ملايين دولار أمريكي).وعلى الرغم من إثناء الخبراء على معدل إطلاق مدفع "بانزرهاوبيتزه 2000" الألماني ذاتي الدفع، العالي للنيران وقدرته على المناورة، ما يجعله من أنسب أنواع مدفعية الإطلاق والكر التكتيكية للاستخدام في أوكرانيا، فإن 6 مدافع هاوتزر ألمانية على الأقل من أصل 14 مدفعا أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا أُرسلت إلى ليتوانيا بهدف إصلاحها وسط نقص في قطع الغيار.ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن مخزون مدافع "الهاوتزر" الألمانية نفسه يعاني من مشكلات مماثلة، حيث ذكر التقرير الحكومي الداخلي أن الجيش الألماني ليس لديه سوى 73 مدفعا متاحا للاستخدام فقط من بين 105 مدافع "بي زد إتش" متوافرة لديه، مقارنة بـ 18 مدفعاً أخرى يجري إصلاحها في ورش الأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20221215/البنتاغون-يوسع-نطاق-تدريب-القوات-الأوكرانية-في-الشتاء-1071244448.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
تقرير لوزارة الدفاع الألمانية يكشف أن ثلثي المدافع الألمانية الحديثة غير صالحة للاستعمال
15:45 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 15:46 GMT 21.12.2022) تابعنا عبر
وفقا لتقرير يعود لوزارة الدفاع الألمانية تبين أن ثلثي المدافع الألمانية الحديثة غير صالحة للاستعمال.
أفادت صحيفة
"ذا تايمز" البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن ثلثيْ المدافع الألمانية الحديثة غير صالحة للاستعمال، وهذه الأخبار المسربة جاءت بعد أيام من أنباء تفيد بتعطل مجموعة كاملة من مركبات المشاة الألمانية أثناء تدريب عسكري لحلف "الناتو".
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذا العطل قد أشار إلى الحالة السيئة لمعدات القوات المسلحة الألمانية، رغم إعلان برلين البدء في سد بعض ثغرات قدراتها الدفاعية بإنشاء صندوق لإعادة التسليح قيمته 100 مليون يورو (حوالي 106 ملايين دولار أمريكي).
وعلى الرغم من إثناء الخبراء على معدل إطلاق مدفع "بانزرهاوبيتزه 2000" الألماني ذاتي الدفع، العالي للنيران وقدرته على المناورة، ما يجعله من أنسب أنواع مدفعية الإطلاق والكر التكتيكية للاستخدام في أوكرانيا
، فإن 6 مدافع هاوتزر ألمانية على الأقل من أصل 14 مدفعا أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا أُرسلت إلى ليتوانيا بهدف إصلاحها وسط نقص في قطع الغيار.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن مخزون مدافع "الهاوتزر" الألمانية
نفسه يعاني من مشكلات مماثلة، حيث ذكر التقرير الحكومي الداخلي أن الجيش الألماني ليس لديه سوى 73 مدفعا متاحا للاستخدام فقط من بين 105 مدافع "بي زد إتش" متوافرة لديه، مقارنة بـ 18 مدفعاً أخرى يجري إصلاحها في ورش الأسلحة.