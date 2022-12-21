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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221221/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بقذائف-من-عيار-155-ملم-1071429168.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف من عيار 155 ملم
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف من عيار 155 ملم
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن قوات كييف قصفت مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 4 قذائف... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T05:45+0000
2022-12-21T05:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام": "بعد الساعة 06.00 من صباح اليوم الأربعاء تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه محور التجمع السكني دروجبا - مدينة غورلوفكا (منطقة كالينين)، حيث تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم".وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي. وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221221/اليابان-والسويد-توقعان-اتفاقية-بشأن-نقل-المعدات-والتكنولوجيا-الدفاعية-1071428503.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف من عيار 155 ملم

05:45 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 05:53 GMT 21.12.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن قوات كييف قصفت مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 4 قذائف من عيار 155ملم.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام": "بعد الساعة 06.00 من صباح اليوم الأربعاء تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه محور التجمع السكني دروجبا - مدينة غورلوفكا (منطقة كالينين)، حيث تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم".
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04:06 GMT
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي. وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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