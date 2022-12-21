https://sputnikarabic.ae/20221221/روسيا-والصين-توقعان-اتفاقية-لبناء-قاعدة-قمرية-مستقبلية-1071434440.html
روسيا والصين توقعان اتفاقية لبناء قاعدة قمرية مستقبلية
روسيا والصين توقعان اتفاقية لبناء قاعدة قمرية مستقبلية
أعلن يوري بوريسوف، رئيس "روسكوسموس"، أنه تم توقيع اتفاقية حكومية دولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة قمرية علمية. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T08:19+0000
2022-12-21T08:19+0000
2022-12-21T08:19+0000
علوم
مجتمع
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وقال على قناة "روسيا 24": "سننتقل إلى المرحلة التالية، على الأرجح، وفي اتصال وثيق مع شركائنا الصينيين، لبناء قاعدة قمرية مستقبلية. كما تعلمون، تم توقيع مذكرة في عام 2021، ومؤخرا تم توقيع اتفاق مع الجانب الصيني بشأن العمل المشترك في هذا المجال".في مارس/آذار 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, مجتمع
روسيا والصين توقعان اتفاقية لبناء قاعدة قمرية مستقبلية
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أعلن يوري بوريسوف، رئيس "روسكوسموس"، أنه تم توقيع اتفاقية حكومية دولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة قمرية علمية.
وقال على قناة "روسيا 24": "سننتقل إلى المرحلة التالية، على الأرجح، وفي اتصال وثيق مع شركائنا الصينيين، لبناء قاعدة قمرية مستقبلية. كما تعلمون، تم توقيع مذكرة في عام 2021، ومؤخرا تم توقيع اتفاق مع الجانب الصيني بشأن العمل المشترك في هذا المجال".
في مارس/آذار 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.