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روسيا والصين توقعان اتفاقية لبناء قاعدة قمرية مستقبلية
روسيا والصين توقعان اتفاقية لبناء قاعدة قمرية مستقبلية
أعلن يوري بوريسوف، رئيس "روسكوسموس"، أنه تم توقيع اتفاقية حكومية دولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة قمرية علمية. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T08:19+0000
2022-12-21T08:19+0000
علوم
مجتمع
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وقال على قناة "روسيا 24": "سننتقل إلى المرحلة التالية، على الأرجح، وفي اتصال وثيق مع شركائنا الصينيين، لبناء قاعدة قمرية مستقبلية. كما تعلمون، تم توقيع مذكرة في عام 2021، ومؤخرا تم توقيع اتفاق مع الجانب الصيني بشأن العمل المشترك في هذا المجال".في مارس/آذار 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.
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علوم, مجتمع
علوم, مجتمع

روسيا والصين توقعان اتفاقية لبناء قاعدة قمرية مستقبلية

08:19 GMT 21.12.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة.
القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلن يوري بوريسوف، رئيس "روسكوسموس"، أنه تم توقيع اتفاقية حكومية دولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة قمرية علمية.
وقال على قناة "روسيا 24": "سننتقل إلى المرحلة التالية، على الأرجح، وفي اتصال وثيق مع شركائنا الصينيين، لبناء قاعدة قمرية مستقبلية. كما تعلمون، تم توقيع مذكرة في عام 2021، ومؤخرا تم توقيع اتفاق مع الجانب الصيني بشأن العمل المشترك في هذا المجال".
في مارس/آذار 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.
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