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https://sputnikarabic.ae/20221221/زيلينسكي-يصل-إلى-قاعدة-عسكرية-في-الولايات-المتحدة-قبل-التوجه-إلى-البيت-الأبيض-1071464447.html
زيلينسكي يصل إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة قبل التوجه إلى البيت الأبيض
زيلينسكي يصل إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة قبل التوجه إلى البيت الأبيض
وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من صباح اليوم الأربعاء، وهو حاليا في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، حسبما ذكرت... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T16:49+0000
2022-12-21T16:51+0000
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واشنطن - سبوتنيك. قال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة منخرطة بشدة في الترتيبات الأمنية لضمان "سلامة زيلينسكي" في رحلته إلى واشنطن العاصمة.من المقرر أن يزور زيلينسكي البيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي) للاجتماع مع الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي، وذلك لمناقشة مجموعة من الأمور من بينها استراتيجية ساحة المعركة واحتياجات الطاقة والعقوبات.قال مسؤولون أمريكيون إن زيلينسكي سيلقي بعد ذلك كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي في وقت لاحق من مساء اليوم. ذكرت تقارير أن طائرة عسكرية أمريكية رافقت زيلينسكي إلى واشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20221221/صحيفة-البيت-الأبيض-يعتقد-أن-أوكرانيا-تمر-بمرحلة-خطيرة-1071435471.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

زيلينسكي يصل إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة قبل التوجه إلى البيت الأبيض

16:49 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 21.12.2022)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من صباح اليوم الأربعاء، وهو حاليا في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" اليوم.
واشنطن - سبوتنيك. قال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة منخرطة بشدة في الترتيبات الأمنية لضمان "سلامة زيلينسكي" في رحلته إلى واشنطن العاصمة.
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صحيفة: البيت الأبيض يعتقد أن أوكرانيا "تمر بمرحلة خطيرة"
08:46 GMT
من المقرر أن يزور زيلينسكي البيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي) للاجتماع مع الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي، وذلك لمناقشة مجموعة من الأمور من بينها استراتيجية ساحة المعركة واحتياجات الطاقة والعقوبات.
قال مسؤولون أمريكيون إن زيلينسكي سيلقي بعد ذلك كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي في وقت لاحق من مساء اليوم. ذكرت تقارير أن طائرة عسكرية أمريكية رافقت زيلينسكي إلى واشنطن.
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