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https://sputnikarabic.ae/20221221/شارل-ميشيل-فضيحة-الفساد-في-البرلمان-الأوروبي-قد-تضر-بمصداقية-الاتحاد-الأوروبي-1071439973.html
شارل ميشيل: فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي قد تضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي
شارل ميشيل: فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي قد تضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء إن فضيحة الفساد الأخيرة حول البرلمان الأوروبي قد تلحق الضرر بمصداقية الاتحاد الأوروبي في وقت يواجه فيه... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T10:07+0000
2022-12-21T10:07+0000
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وقال ميشيل لبوليتيكو: "(الفضيحة) تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا للتركيز على أزمات الاقتصاد والطاقة التي تؤثر على حياة المواطنين الأوروبيين في الوقت الحالي".وقال المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي إنه قلق للغاية بشأن التطورات المتعلقة بالأعضاء الحاليين والسابقين في برلمان الاتحاد الأوروبي وتهم الفساد الموجهة إليهم.وأشار ميشيل أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات قوية ضد الفساد لتجنب مواقف مماثلة في المستقبل. وأضاف: "نحتاج أولاً إلى تعلم الدروس من هذا والتوصل إلى مجموعة من الإجراءات لتجنب مثل هذه الأشياء - لمنع الفساد في المستقبل".وفي 9 ديسمبر / كانون الأول، نفذت السلطات البلجيكية عدة اعتقالات وتفتيش في بروكسل فيما يتعلق بتحقيق في مزاعم فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة باستضافة كأس العالم في قطر والضغط غير المشروع لصالح الملكية الخليجية والمغرب. على وجه الخصوص، تم اعتقال نائب رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي وشريكها وتم تفتيش منزلهم. في وقت لاحق، تم إعفاء كايلي من منصبها وطردها من حزبها السياسي في اليونان. وبحسب ما ورد صادر ضباط إنفاذ القانون البلجيكيون أكثر من 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار) خلال عمليات التفتيش.
https://sputnikarabic.ae/20221218/قطر-تنفي-تورطها-في-فضيحة-فساد-البرلمان-الأوروبي-وتحذر-من-تداعيات-سلبية-على-العلاقات-الدولية-1071331624.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

شارل ميشيل: فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي قد تضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي

10:07 GMT 21.12.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل
 رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء إن فضيحة الفساد الأخيرة حول البرلمان الأوروبي قد تلحق الضرر بمصداقية الاتحاد الأوروبي في وقت يواجه فيه الاتحاد عددا من التحديات والأزمات الخطيرة.
وقال ميشيل لبوليتيكو: "(الفضيحة) تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا للتركيز على أزمات الاقتصاد والطاقة التي تؤثر على حياة المواطنين الأوروبيين في الوقت الحالي".
وقال المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي إنه قلق للغاية بشأن التطورات المتعلقة بالأعضاء الحاليين والسابقين في برلمان الاتحاد الأوروبي وتهم الفساد الموجهة إليهم.
وأشار ميشيل أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات قوية ضد الفساد لتجنب مواقف مماثلة في المستقبل.
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وأضاف: "نحتاج أولاً إلى تعلم الدروس من هذا والتوصل إلى مجموعة من الإجراءات لتجنب مثل هذه الأشياء - لمنع الفساد في المستقبل".
وفي 9 ديسمبر / كانون الأول، نفذت السلطات البلجيكية عدة اعتقالات وتفتيش في بروكسل فيما يتعلق بتحقيق في مزاعم فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة باستضافة كأس العالم في قطر والضغط غير المشروع لصالح الملكية الخليجية والمغرب. على وجه الخصوص، تم اعتقال نائب رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي وشريكها وتم تفتيش منزلهم. في وقت لاحق، تم إعفاء كايلي من منصبها وطردها من حزبها السياسي في اليونان. وبحسب ما ورد صادر ضباط إنفاذ القانون البلجيكيون أكثر من 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار) خلال عمليات التفتيش.
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