https://sputnikarabic.ae/20221221/شركة-رولز-رويس-تطور-محركا-يعمل-بالوقود-المستدام-فيديو-1071458191.html
شركة "رولز رويس" تطور محركا يعمل "بالوقود المستدام"... فيديو
شركة "رولز رويس" تطور محركا يعمل "بالوقود المستدام"... فيديو
أكملت شركة السيارات الفارهة "رولز-رويس" بناء محركها التجريبي "ألترافان" بقياس 12 قدمًا المصمم للعمل على وقود مستدام مما يمهد الطريق لأول اختبار يتم إجراؤه في... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T14:19+0000
2022-12-21T14:19+0000
2022-12-21T14:19+0000
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ويتميز المحرك بمروحة قياس 12 قدمًا (140 بوصة) تعد الأكبر في العالم، وهو مصمم ليعمل بوقود طيران مستدام بنسبة 100%، حسبما ذكرته صحيفة "الديلي ميل" يوم الأمس الثلاثاء.وتأمل الشركة البريطانية الآن في إجراء أول اختبار لها في أوائل العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تطبيق التكنولوجيا في عائلتها الحالية من محركات ترينت.وكلف ألترافان أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني لإكماله، وذلك بفضل توليفة من أحدث التقنيات والمواد.ويتميز المحرك بشفرات مروحة من الكربون المركب مع غلاف من التيتانيوم للمساعدة في حمايتها من تلف الأجسام وضربات الطيور، حيث تساعد هذه المواد على تقليل وزنه وزيادة كفاءة استهلاك الوقود.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
شركة "رولز رويس" تطور محركا يعمل "بالوقود المستدام"... فيديو
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أكملت شركة السيارات الفارهة "رولز-رويس" بناء محركها التجريبي "ألترافان" بقياس 12 قدمًا المصمم للعمل على وقود مستدام مما يمهد الطريق لأول اختبار يتم إجراؤه في أوائل عام 2023.
ويتميز المحرك بمروحة قياس 12 قدمًا (140 بوصة) تعد الأكبر في العالم، وهو مصمم ليعمل بوقود طيران مستدام بنسبة 100%، حسبما ذكرته صحيفة "الديلي ميل
" يوم الأمس الثلاثاء.
وتأمل الشركة البريطانية الآن في إجراء أول اختبار لها في أوائل العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تطبيق التكنولوجيا في عائلتها الحالية من محركات ترينت.
ستكون المرحلة التالية هي رؤية ألترافان يعمل لأول مرة على وقود طيران مستدام بنسبة 100 في المائة في عام 2023، مما يثبت أن التكنولوجيا جاهزة لدعم رحلة أكثر استدامة في المستقبل.
وكلف ألترافان أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني لإكماله، وذلك بفضل توليفة من أحدث التقنيات والمواد.
ويتميز المحرك
بشفرات مروحة من الكربون المركب مع غلاف من التيتانيوم للمساعدة في حمايتها من تلف الأجسام وضربات الطيور، حيث تساعد هذه المواد على تقليل وزنه وزيادة كفاءة استهلاك الوقود.