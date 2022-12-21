https://sputnikarabic.ae/20221221/صحيفة-البيت-الأبيض-يعتقد-أن-أوكرانيا-تمر-بمرحلة-خطيرة-1071435471.html
صحيفة: البيت الأبيض يعتقد أن أوكرانيا "تمر بمرحلة خطيرة"
صحيفة: البيت الأبيض يعتقد أن أوكرانيا "تمر بمرحلة خطيرة"
تعتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أوكرانيا تمر الآن بلحظة خطيرة وأن الوضع في الشتاء يمكن أن يصبح أكثر يأسًا. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T08:46+0000
2022-12-21T08:46+0000
2022-12-21T08:46+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض
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وكتبت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول أمريكي قوله "يتفق المسؤولون في إدارة بايدن على أن أوكرانيا تمر بلحظة خطيرة. ومن المرجح أن يصبح الوضع على الأرض أكثر يأسًا في الشتاء حيث تطلق روسيا المزيد من الصواريخ على الجيش الأوكراني والبنية التحتية الحيوية".ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن هذا سيجبر المزيد من الأوكرانيين على الانتقال إلى مناطق أخرى من البلاد أو في الخارج.وأضاف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن بلاده لن تقدم على إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا "لا غدا ولا الشهر المقبل ولا العام المقبل".وشدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لا تبحث عن مواجهة مباشرة مع روسيا، وعلى أن هذا الموقف لن يتغير حتى بعد زيارة فلاديمير زيلينسكي القادمة إلى واشنطن في 21 ديسمبر.وختم "نحن لا نسعى إلى الدخول في حرب مباشرة مع روسيا، ولن يتغير شيء في هذا الصدد غدا. وبدلاً من ذلك، فإن الغد هو فرصة لنقل شجاعة الشعب الأوكراني للأمريكيين".
https://sputnikarabic.ae/20221221/البيت-الأبيض-زيلينسكي-سيزور-واشنطن-اليوم-للقاء-بايدن-وإلقاء-كلمة-أمام-الكونغرس-1071430179.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, البيت الأبيض
العالم, أخبار أوكرانيا, البيت الأبيض
صحيفة: البيت الأبيض يعتقد أن أوكرانيا "تمر بمرحلة خطيرة"
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تعتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أوكرانيا تمر الآن بلحظة خطيرة وأن الوضع في الشتاء يمكن أن يصبح أكثر يأسًا.
وكتبت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول أمريكي قوله "يتفق المسؤولون في إدارة بايدن على أن أوكرانيا تمر بلحظة خطيرة. ومن المرجح أن يصبح الوضع على الأرض أكثر يأسًا في الشتاء حيث تطلق روسيا المزيد من الصواريخ على الجيش الأوكراني والبنية التحتية الحيوية".
ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن هذا سيجبر المزيد من الأوكرانيين على الانتقال إلى مناطق أخرى من البلاد أو في الخارج.
وأضاف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن بلاده لن تقدم على إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا "لا غدا ولا الشهر المقبل ولا العام المقبل".
"لقد أوضح الرئيس أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا مباشرة، لاغدًا ولا الشهر المقبل ولا العام المقبل. وأننا سنرسل عوضًا من ذلك، معدات عسكرية وأسلحة متطورة بمليارات ومليارات الدولارات إلى أوكرانيا لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".
مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية
وشدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لا تبحث عن مواجهة مباشرة مع روسيا، وعلى أن هذا الموقف لن يتغير حتى بعد زيارة فلاديمير زيلينسكي القادمة إلى واشنطن في 21 ديسمبر.
وختم "نحن لا نسعى إلى الدخول في حرب مباشرة مع روسيا، ولن يتغير شيء في هذا الصدد غدا. وبدلاً من ذلك، فإن الغد هو فرصة لنقل شجاعة الشعب الأوكراني للأمريكيين".