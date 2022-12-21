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https://sputnikarabic.ae/20221221/عشاء-فاخر-لـأسود-الأطلس-بعد-الاستقبال-الملكي-فيديو-1071452016.html
عشاء فاخر لـ"أسود الأطلس" بعد الاستقبال الملكي... فيديو
عشاء فاخر لـ"أسود الأطلس" بعد الاستقبال الملكي... فيديو
أقام العاهل المغربي مأدبة عشاء على شرف لاعبي المنتخب المغربي تكريما لهم لما حققوه خلال منافسات مونديال قطر 2022. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو
منتخب المغرب لكرة القدم
استقبال
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العاهل المغربي محمد السادس وهو يكرم اللاعبين قبل تناول العشاء الفخم، الذي نظّم على شرفهم.كما ظهر اللاعبون برفقة أمهاتهم في الحفل، تحت أنغام الموسيقى المغربية والأطباق التقليدية.يذكر أن "أسود الأطلس" خرجوا من منافسات مونديال قطر في الدور نصف النهائي بعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل صفر.
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نادي الفيديو, منتخب المغرب لكرة القدم, استقبال
نادي الفيديو, منتخب المغرب لكرة القدم, استقبال

عشاء فاخر لـ"أسود الأطلس" بعد الاستقبال الملكي... فيديو

13:28 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 13:38 GMT 21.12.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEحكيم زياش بزي المنتخب المغربي
حكيم زياش بزي المنتخب المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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أقام العاهل المغربي مأدبة عشاء على شرف لاعبي المنتخب المغربي تكريما لهم لما حققوه خلال منافسات مونديال قطر 2022.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العاهل المغربي محمد السادس وهو يكرم اللاعبين قبل تناول العشاء الفخم، الذي نظّم على شرفهم.
كما ظهر اللاعبون برفقة أمهاتهم في الحفل، تحت أنغام الموسيقى المغربية والأطباق التقليدية.
يذكر أن "أسود الأطلس" خرجوا من منافسات مونديال قطر في الدور نصف النهائي بعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل صفر.
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