https://sputnikarabic.ae/20221221/عشاء-فاخر-لـأسود-الأطلس-بعد-الاستقبال-الملكي-فيديو-1071452016.html
عشاء فاخر لـ"أسود الأطلس" بعد الاستقبال الملكي... فيديو
عشاء فاخر لـ"أسود الأطلس" بعد الاستقبال الملكي... فيديو
أقام العاهل المغربي مأدبة عشاء على شرف لاعبي المنتخب المغربي تكريما لهم لما حققوه خلال منافسات مونديال قطر 2022. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T13:28+0000
2022-12-21T13:28+0000
2022-12-21T13:38+0000
نادي الفيديو
منتخب المغرب لكرة القدم
استقبال
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العاهل المغربي محمد السادس وهو يكرم اللاعبين قبل تناول العشاء الفخم، الذي نظّم على شرفهم.كما ظهر اللاعبون برفقة أمهاتهم في الحفل، تحت أنغام الموسيقى المغربية والأطباق التقليدية.يذكر أن "أسود الأطلس" خرجوا من منافسات مونديال قطر في الدور نصف النهائي بعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل صفر.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منتخب المغرب لكرة القدم, استقبال
نادي الفيديو, منتخب المغرب لكرة القدم, استقبال
عشاء فاخر لـ"أسود الأطلس" بعد الاستقبال الملكي... فيديو
13:28 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 13:38 GMT 21.12.2022) تابعنا عبر
أقام العاهل المغربي مأدبة عشاء على شرف لاعبي المنتخب المغربي تكريما لهم لما حققوه خلال منافسات مونديال قطر 2022.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العاهل المغربي محمد السادس وهو يكرم اللاعبين قبل تناول العشاء الفخم، الذي نظّم على شرفهم.
كما ظهر اللاعبون برفقة أمهاتهم في الحفل، تحت أنغام الموسيقى المغربية والأطباق التقليدية.
يذكر أن "أسود الأطلس" خرجوا من منافسات مونديال قطر في الدور نصف النهائي بعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل صفر.