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https://sputnikarabic.ae/20221221/فطائر-جليدية-غريبة-ترصد-على-نهر-اسكتلندي-فيديو-1071440773.html
"فطائر جليدية" غريبة ترصد على نهر اسكتلندي... فيديو
"فطائر جليدية" غريبة ترصد على نهر اسكتلندي... فيديو
شوهدت العشرات من أقراص الجليد الذائبة، المعروفة باسم "فطائر الجليد"، على سطح نهر اسكتلندي بعد انخفاض غير متوقع في درجات الحرارة في المملكة المتحدة. كيف تتشكل... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T10:37+0000
2022-12-21T10:37+0000
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رصد مدير مشروع مبادرة الأنواع الغازية الاسكتلندية الأقراص الجليدية في 9 ديسمبر/كانون الأول على نهر بلادنوخ في ويغتاونشير.شارك العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي الصور ومقاطع الفيديو على تويتر (الشبكة الاجتماعية محظورة في روسيا)، والتي تُظهر كيف تتصادم الهياكل الدائرية تقريبًا مع بعضها البعض، ثم يتم نقلها في اتجاه مجرى النهر في التيارات السريعة. وأظهرت الصور التي تمت مشاركتها في التعليقات أيضًا وجود هذه "الفطائر الجليدية" على نهر كلفن، بالقرب من جلاسجو، وكذلك على نهر إسك في شمال غرب إنجلترا، بحسب موقع نيو سينس.كيف تتشكل "فطائر الجليد"؟عادة ما تتشكل هذه الهياكل النادرة نسبيًا في المحيطات والبحيرات والأنهار شديدة البرودة. على الأنهار، تتشكل "الفطائر الجليدية" على السطح عندما يتم التقاط الرغوة المجمدة في الماء في تيار حلزوني (دوامة). في ظل هذه الظروف، تبدأ بعض الأجزاء في الالتصاق ببعضها البعض. ثم تنضم إليها شظايا أخرى، وتشكل أقراصًا أكبر من أي وقت مضى. على الرغم من أن الفطائر الجليدية تبدو وكأنها أقراص صلبة، فإنها غالبًا ما تذوب بسرعة إلى حد ما وتنكسر بسهولة عند تحريكها.تتشكل هذه الدوائر الغريبة في المياه المفتوحه عندما يتكسر الجليد على سطح الماء ويدور بفعل التيارات والأمواج، حيث تأخذ شكلها نتيجة اصطدام قطع الجليد ببعضها البعض. ويمكن أن يصل قطر بعض هذه الفطائر إلى مترين.ومع ذلك، فقد شهدت المنطقة للتو انخفاضا في درجة الحرارة بشكل خاص. كانت درجات الحرارة في المتوسط ​​تقريبًا في أوائل ديسمبر/ كانون الأول (مع أعلى مستوياتها اليومية من 7-8 درجات مئوية في جنوب إنجلترا وحوالي 5 درجات مئوية في اسكتلندا)، ولكنها انخفضت بعد ذلك بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي. تم تسجيل درجة حرارة 17.3 - درجة مئوية في أبردينشاير، اسكتلندا في 12 ديسمبر.
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مجتمع, علوم, نادي الفيديو
مجتمع, علوم, نادي الفيديو

"فطائر جليدية" غريبة ترصد على نهر اسكتلندي... فيديو

10:37 GMT 21.12.2022
© Photo / unsplash/Aaron Burdenفقاعة ثلجية فريدة تشكلت خلال ظروف درجات حرارة منخفضة جدا
فقاعة ثلجية فريدة تشكلت خلال ظروف درجات حرارة منخفضة جدا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Photo / unsplash/Aaron Burden
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شوهدت العشرات من أقراص الجليد الذائبة، المعروفة باسم "فطائر الجليد"، على سطح نهر اسكتلندي بعد انخفاض غير متوقع في درجات الحرارة في المملكة المتحدة. كيف تتشكل هذه الهياكل؟
رصد مدير مشروع مبادرة الأنواع الغازية الاسكتلندية الأقراص الجليدية في 9 ديسمبر/كانون الأول على نهر بلادنوخ في ويغتاونشير.
شارك العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي الصور ومقاطع الفيديو على تويتر (الشبكة الاجتماعية محظورة في روسيا)، والتي تُظهر كيف تتصادم الهياكل الدائرية تقريبًا مع بعضها البعض، ثم يتم نقلها في اتجاه مجرى النهر في التيارات السريعة. وأظهرت الصور التي تمت مشاركتها في التعليقات أيضًا وجود هذه "الفطائر الجليدية" على نهر كلفن، بالقرب من جلاسجو، وكذلك على نهر إسك في شمال غرب إنجلترا، بحسب موقع نيو سينس.

كيف تتشكل "فطائر الجليد"؟

عادة ما تتشكل هذه الهياكل النادرة نسبيًا في المحيطات والبحيرات والأنهار شديدة البرودة. على الأنهار، تتشكل "الفطائر الجليدية" على السطح عندما يتم التقاط الرغوة المجمدة في الماء في تيار حلزوني (دوامة). في ظل هذه الظروف، تبدأ بعض الأجزاء في الالتصاق ببعضها البعض. ثم تنضم إليها شظايا أخرى، وتشكل أقراصًا أكبر من أي وقت مضى. على الرغم من أن الفطائر الجليدية تبدو وكأنها أقراص صلبة، فإنها غالبًا ما تذوب بسرعة إلى حد ما وتنكسر بسهولة عند تحريكها.
تتشكل هذه الدوائر الغريبة في المياه المفتوحه عندما يتكسر الجليد على سطح الماء ويدور بفعل التيارات والأمواج، حيث تأخذ شكلها نتيجة اصطدام قطع الجليد ببعضها البعض. ويمكن أن يصل قطر بعض هذه الفطائر إلى مترين.

يعتبر تكوين مثل هذه الهياكل شائعا جدا في البحيرات الكبرى بأمريكا الشمالية أو بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، حيث تنخفض درجات الحرارة غالبًا إلى ما دون الصفر. على العكس من ذلك، فهي أقل شيوعًا في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، فقد شهدت المنطقة للتو انخفاضا في درجة الحرارة بشكل خاص. كانت درجات الحرارة في المتوسط ​​تقريبًا في أوائل ديسمبر/ كانون الأول (مع أعلى مستوياتها اليومية من 7-8 درجات مئوية في جنوب إنجلترا وحوالي 5 درجات مئوية في اسكتلندا)، ولكنها انخفضت بعد ذلك بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي. تم تسجيل درجة حرارة 17.3 - درجة مئوية في أبردينشاير، اسكتلندا في 12 ديسمبر.
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